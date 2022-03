Westfalenbahn beendet Schutzschirmverfahren

Berlin/Hannover

Die Westfalenbahn – eine Tochter des im vergangenen Sommer in finanzielle Schwierigkeiten geratenen Bahnunternehmens Abellio – hat das Sanierungsverfahren verlassen und kann ihren Betrieb eigenständig weiterführen. Damit sei gesichert, dass die Westfalenbahn bis zum Ende der Vertragslaufzeit im Jahr 2030 auf dem Emsland- und Mittellandnetz in Niedersachsen fahren werde, teilte das Unternehmen mit. Nach Angaben von Abellio-Sprecher Alexander Schaub gibt es keine Abstriche bei den Fahrplänen. Sämtliche 300 Arbeitsplätze blieben zu den bisherigen Konditionen erhalten.

Hohe Kosten bei Abellio

Die deutsche Abellio mit Sitz in Berlin, ihrerseits eine Tochter der holländischen Staatsbahn, hatte zum 30. Juni vergangenen Jahres für ihre Konzerngesellschaften im Bundesgebiet separate Sanierungsverfahren angemeldet und war damit unter einen sogenannten Schutzschirm gezogen. Das Management blieb im Amt, wurde aber durch Sachwalter unterstützt. Als Grund für die roten Zahlen führte das Unternehmen gestiegene Personal- und sogenannte Baustellenfolgekosten an. Letztere entstehen, wenn wegen Bauarbeiten im Netz Busersatzverkehre zu finanzieren sind oder Strafzahlungen wegen Verspätungen und Zugausfällen fällig werden.

20 Millionen Fahrgäste im Jahr

Betroffen waren damals vor allem die Konzerntöchter in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Die Westfalenbahn hingegen galt als finanziell gesund und musste auch keine wirklichen Sanierungseinschnitte hinnehmen. Sie fährt zwischen Bielefeld und Osnabrück nach Hannover und Braunschweig – und verbindet damit die drei größten niedersächsischen Städte. Außerdem ist sie im Münsterland, im Emsland und in Ostfriesland unterwegs. Nach Unternehmensangaben werden auf dem insgesamt 600 Kilometer langen Streckennetz jährlich rund 20 Millionen Fahrgäste befördert.

Im Verlauf des Schutzschirmverfahrens hat sich Abellio Deutschland von zwei ihrer vier Töchter getrennt. Die Strecken in Nordrhein-Westfalen teilen sich nun drei Unternehmen, darunter die DB Regio. Den Verkehr im Stuttgarter Netz mit dem Neckartal übernahm zum Jahreswechsel die Südwestdeutsche Landesverkehrs-Gesellschaft, die sich mehrheitlich im Besitz des Landes Baden-Württemberg befindet.

Noch nicht abgeschlossen ist das Schutzschirmverfahren für die Abellio Rail Mitteldeutschland mit ihren Zuglinien in Sachsen-Anhalt und Thüringen. „Wir erwarten das in den kommenden Wochen“, sagte Schaub. Auch diesen Unternehmensteil will die deutsche Abellio behalten.

Von Bernd Haase