Prof. Gernot Gehrke (51) lehrt seit 2014 als Professor für Management und Marketing in der Veranstaltungswirtschaft an der Hochschule Hannover (HsH). In Kooperation mit dem Ausstellungs- und Messeausschuss der deutschen Wirtschaft hat er eine Reihe von Forschungsprojekten realisiert. Zuvor hatte er unter anderem als Geschäftsführer bei Beratungsunternehmen in Nordrhein-Westfalen gearbeitet. Quelle: Alex Talash