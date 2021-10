Berlin

Die Hoffnungen sind groß – und die Herausforderungen auch: Windparks vor der Küste sollen die Energiewende vorantreiben. Nirgendwo bläst der Wind stärker als auf hoher See, nirgendwo stören die riesigen Rotoren der Windkraftanlagen weniger Menschen.

Gleichzeitig allerdings sind die Windanlagen vor der Küste enormen Naturgewalten ausgesetzt. Wartungsarbeiten und Reparaturen sind deutlich aufwendiger als an Land. Und dann gibt es noch das ganz praktische Problem, dass der jenseits der Küstenlinie produzierte Strom irgendwie ans Festland gelangen muss – oft durch sensible Bereiche wie das niedersächsische und schleswig-holsteinische Wattenmeer.

Kosten von 8 Milliarden Euro

Bisher muss dafür von jedem Windpark ein beindickes Unterseekabel zur Küste verlegt werden, was teuer ist und viel Planungszeit sowie Fläche verbraucht. Der Übertragungsnetzbetreiber Tennet hat eine Lösung für dieses Problem gefunden: Vereinfacht gesagt will das Unternehmen ein eigenes Gleichstromnetz zwischen den einzelnen Windparks aufbauen und diese gebündelt an das Festland anschließen. Vorstellen kann man sich das wie eine gigantische Mehrfachsteckdose. Statt drei Leitungen führt nur noch eine zur Küste, wodurch sich Genehmigungs-, Planungs- und Bauzeiten verkürzen. Ein dafür notwendiges Verteilkreuz will Tennet auf hoher See rund 150 Kilometer von der niedersächsischen Küste entfernt auf einer großen Plattform errichten. Die Gesamtkosten für das Projekt beziffert der Netzbetreiber auf rund 8 Milliarden Euro.

Tennet erwartet, dass die neue Technik drei Jahre sparen könnte. Sechs Gigawatt Stromkapazität, die eigentlich erst 2035 angeschlossen werden sollten, könnten schon bis 2032 in das Stromnetz integriert werden. Ein Gigawatt entspricht etwa einem Kohlekraftwerk, das früher abgeschaltet werden könnte. „Windstrom-Booster“ nennt Tennet das Konzept, das am Freitag im Beisein des niedersächsischen Energie- und Umweltministers Olaf Lies (SPD), des schleswig-holsteinischen Energiewendeministers Jan Philipp Albrecht (Grüne) sowie des Bremer Wirtschaftsstaatsrats Kai Stührenberg (Linke) vorgestellt wurde.

Wichtige Rolle für Wilhelmshaven

In Wilhelmshaven und im schleswig-holsteinischen Heide, von wo Gleichstromübertragungstrassen in den Süden der Republik führen werden, sollen zwei Hochseeverbindungen anlanden. Eine dritte Anbindung ist im Raum Bremen geplant. Für die drei Standorte steckt darin eine große Chance, weil überschüssiger Windstrom, den das Netz nicht aufnehmen kann, an Ort und Stelle genutzt und zum Beispiel in grünen Wasserstoff umgewandelt werden könnte.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Tennet denkt grenzübergreifend

Tennet-Deutschland-Chef Tim Meyerjürgens sprach von einem Angebot für die neue Bundesregierung, mit dem sich schnell Potenziale nutzen ließen, um die Energiewende zu beschleunigen. „Wir werden effizienter, zuverlässiger, kostengünstiger, sicherer und verbrauchen weniger Flächen“, versprach Meyerjürgens. Mittel- und langfristig schwebt Tennet eine Vernetzung der Hochseewindparks auch über die deutschen Grenzen hinaus vor, etwa mit der dänischen „Energieinsel“ und weiteren Nachbarländern wie den Niederlanden. „Notwendig ist ein Nordsee-Offshore-Netz, das die Anrainerstaaten verbindet“, sagte Meyerjürgens. Für Deutschland sei dies besonders wichtig, da die deutschen Hochseewindpotenziale nicht ausreichten, um die Klimaziele bis 2045 zu erreichen.

„Neue Investitionen werden da getätigt, wo Energie ist“: Niedersachsens Umweltminister verspricht sich von dem Projekt große Chance besonderes für Wilhelmshaven. Quelle: Christophe Gateau

„Ich begrüße sehr, dass wir von der reinen Punkt-zu-Punkt-Verbindung bei der Offshore-Windenergie wegkommen“, sagte Niedersachsens Umweltminister Lies. Die bisher übliche Übertragungstechnologie ergebe auf Dauer keinen Sinn, weil sie nicht verlässlich sei und keine Versorgungsicherheit biete. Lies wies auf die Potenziale für Wilhelmshaven und die beiden anderen Standorte hin. Gerade im Norden könne dadurch neue Wertschöpfung entstehen – verbunden mit guten Arbeitsplätzen. „Neue Investitionen werden da getätigt, wo Energie ist“, sagte Lies und meinte damit mögliche Industrieansiedlungen.

Salzgitter AG unterstützt Projekt

Mehrere große Unternehmen wie die Stahlkonzerne Arcelor-Mittal und Salzgitter AG oder der Zementhersteller Holcim unterstützen das Vorhaben von Tennet. Eine zusätzliche Chance für die Wirtschaft sieht Lies in der Produktion von grünem Wasserstoff aus Windstrom in der Küstenstadt. Dieser könne dann sowohl vor Ort genutzt als auch durch das vorhandene Gasnetz Richtung Süden transportiert werden.

Einfluss auf die Planungen für Stromtrassen wie etwa Südlink hat der „Booster“-Plan nicht. „Wir brauchen eher noch weitere als weniger Leitungen, weil der Strombedarf steigen wird“, erklärt Tennet-Manager Meyerjürgens.

Von Andreas Niesmannund Bernd Haase