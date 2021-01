Braunschweig

Der Auftakt im Betrugsprozess gegen Ex-VW-Chef Martin Winterkorn und vier weitere ehemalige Manager verschiebt sich nach hinten. Das Landgericht Braunschweig teilte am Montag mit, dass die zuständige Strafkammer die bisherigen Termine für die Hauptverhandlung im sogenannten NOx-Strafverfahren aufgehoben und gleichzeitig neue angesetzt hat. Statt am 25. Februar soll der Prozess, der eine mögliche Beteiligung der Angeklagten am Diesel-Skandal beleuchtet, nun am 20. April starten.

Als Grund für die Verschiebung führt das Landgericht die derzeitige Pandemie-Lage an. „Zwar ist die bevorstehende Hauptverhandlung von den Maßnahmen nicht direkt betroffen, die von der Bundeskanzlerin und den Regierungschefinnen und -chefs der Länder zur Senkung der Infektionszahlen beschlossen worden sind. Aus Sicht der Kammer bringen diese Beschlüsse gleichwohl eine Bewertung zum Ausdruck, die die Verlegung des Beginns der Hauptverhandlung auf einen Zeitpunkt im Frühjahr als sachgerecht erscheinen lässt,“ begründete Gerichtssprecher Dr. Stefan Bauer-Schade die Entscheidung in einer Mitteilung.

Anzeige

Verhandlung soll in Braunschweiger Stadthalle stattfinden

Nebeneffekt der Verschiebung: Aufgrund des großen öffentlichen Interesses soll die Verhandlung dann auch im Großen Saal der Stadthalle Braunschweig stattfinden können. Sofern die Corona-Lage es dann zulässt, könnte die Verhandlung dann also vor einer großen Anzahl Journalisten und Zuschauer stattfinden.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Winterkorn dürfte die Verlegung indes zupass kommen. Sein Anwälte hatten unlängst ohnehin eine Verschiebung der Verhandlung beantragt und dies mit gesundheitlichen Problemen des Ex-VW-Chefs begründet. Dieser Antrag soll bei der Entscheidung des Gericht nun aber keine Rolle gespielt haben.

Insgesamt sind in dem Diesel-Prozess bis April 2023 ganze 130 Verhandlungstermine angesetzt. Allein bis Ende dieses Jahres soll 50 Mal verhandelt werden. Die Staatsanwaltschaft wirft Winterkorn und anderen früheren Managern dabei bandenmäßigen Betrug vor.

Von Steffen Schmidt/Wolfsburger Allgemeine Zeitung