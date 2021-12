Hannover

In Niedersachsen ist die Wirtschaftsleistung im vergangenen Jahr massiv eingebrochen. Das geht aus dem neuen Niedersachsen-Monitor 2021 hervor, den das Landesamt für Statistik veröffentlicht hat. Demnach sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) real um 4,9 Prozent, das entspricht dem Bundesdurchschnitt. Die Statistiker führen den Rückgang auf die Corona-Pandemie zurück.

Ausgaben höher als Einnahmen

In Niedersachsen wurde ein BIP von rund 296 Milliarden Euro erwirtschaftet. Damit lag der Anteil Niedersachsens an der gesamtdeutschen Wirtschaftsleistung bei 8,9 Prozent. Den höchsten Anteil hatten Nordrhein-Westfalen mit 20,9 Prozent, Bayern mit 18,3 Prozent und Baden-Württemberg mit 15 Prozent.

Die staatlichen Einnahmen nahmen im vergangenen Jahr zu – die Ausgaben aber noch deutlich stärker. Land, Kommunen und Sozialversicherungen in Niedersachsen gaben 2020 13,6 Prozent mehr aus als noch 2019. Die Einnahmen stiegen im gleichen Zeitraum um 3,7 Prozent.

Schuldenstand der öffentlichen Haushalte steigt

Insgesamt gab es im vergangenen Jahr ein Finanzierungsdefizit von 177 Euro pro Kopf. Auf Einnahmen von 6910 Euro pro Einwohnerin und Einwohner kamen Ausgaben in Höhe von 7086 Euro. 2019 hatte es noch einen Überschuss von 423 Euro pro Kopf gegeben. Als mutmaßliche Ursache für den Rückgang nennen die Statistiker die Corona-Pandemie. Im Bundesschnitt gab es 2020 ein Finanzierungsdefizit von 379 Euro pro Kopf.

Auch der Schuldenstand der öffentlichen Gesamthaushalte von Ländern, Kommunen und Sozialversicherungen ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen: bundesweit um 8,3 Prozent, in Niedersachsen sogar um 10,4 Prozent. Die Verschuldung der Gesamthaushalte in Niedersachsen stieg auf 78,5 Milliarden Euro. Das entspricht 9821 Euro pro Kopf.

Die größte Veränderung beim Schuldenstand gab es in Sachsen. Hier verdoppelte er sich mit 96,1 Prozent fast, wenn auch auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Den geringsten Anstieg der Schulden gab es mit einem Plus von 1 Prozent in Sachsen-Anhalt.

Für die verschiedenen Wirtschaftszweige lief das Jahr 2020 in Niedersachsen unterschiedlich. Das Bauhauptgewerbe setzte seinen Wachstumskurs fort. Im Vergleich zu 2019 stieg der Umsatz um 8,8 Prozent. Von 2015 bis 2020 ging der Umsatz sogar um 45,6 Prozent nach oben. Rückgänge gab es hingegen beim verarbeitenden Gewerbe sowie beim Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden. Hier brach der Umsatz um 10,7 Prozent ein.

Exporte und Importe gehen deutlich zurück

Sowohl die Exporte als auch die Importe gingen im vergangenen Jahr deutlich zurück. In Niedersachsen gab es beim Wert der Ausfuhren ein Minus von 11 Prozent im Vergleich zum Jahr 2019, insgesamt exportierte die niedersächsische Wirtschaft Waren im Wert von 75,9 Milliarden Euro ins Ausland. Einzig in Mecklenburg-Vorpommern gab es 2020 mehr Exporte als noch 2019, im Bundesschnitt lag der Rückgang bei 9,3 Prozent.

Auch die Importe ließen deutlich nach, hier registrierten die Statistiker ein Minus von 10,9 Prozent. Bundesweit waren es 7,3 Prozent weniger. Insgesamt betrug der Wert der importierten Waren nach Niedersachsen 82,1 Milliarden Euro.

Weniger Insolvenzen

Einen deutlichen Rückgang im vergangenen Jahr verzeichneten die Statistiker zudem bei den Unternehmensinsolvenzen. Diese gingen im Vergleich zum Jahr 2019 um 14,4 Prozent auf 1275 zurück. Verglichen mit dem Jahr 2015 wurden 2020 knapp ein Drittel (31,2 Prozent) weniger insolvente Unternehmen gezählt. Beide Rückgänge entsprechen in etwa dem Bundesschnitt.

Je 10.000 steuerpflichtiger Unternehmen betrachtet gab es im vergangenen Jahr 45 Unternehmensinsolvenzen in Niedersachsen – etwas weniger als deutschlandweit (48,2). Damit setzte sich ein Trend zu weniger Unternehmensinsolvenzen fort. Im vergangenen Jahr könnte es den Statistikern zufolge zudem eine Rolle gespielt haben, dass die Insolvenzantragspflicht teilweise ausgesetzt war.

Auch bei den Verbraucherinsolvenzen registrierte das Landesamt für Statistik im vergangenen Jahr einen Rückgang – zum zehnten Mal in Folge. 2020 ging die Zahl der Insolvenzen um mehr als ein Viertel (26,9 Prozent) im Vergleich zum Jahr 2019 auf 6762 zurück. Deutschlandweit sank der Wert sogar um ein Drittel. Je 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner betrachtet gab es im vergangenen Jahr 8,5 Insolvenzen, 2019 waren es noch 11,6.

Verhältnismäßig viele Verbraucherinsolvenzen in Niedersachsen

Verglichen mit den anderen Bundesländern gab es 2020 den zweithöchsten Wert an Insolvenzen je 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner, nur in Bremen lag er höher (9,4). Bundesweit lag er bei 5 Verbraucherinsolvenzen je 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Den deutlichen Rückgang bei Verbraucherinsolvenzen führen die Statistiker auf eine Gesetzesänderung zurück.

Und auch in einem anderen Bereich verzeichneten die Statistiker einen Rückgang: 2020 wurden 16 Prozent weniger Patente in Niedersachsen angemeldet. Die Zahl ging von 3851 im Jahr 2019 auf 3234 im Jahr 2020 zurück. Insgesamt lag Niedersachsen damit auf Platz 4 der Patentanmeldungen in der gesamten Bundesrepublik.

Je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner wurden im vergangenen Jahr 40 Patente angemeldet. Spitzenreiter war hier Baden-Württemberg mit 123 Patenten, Schlusslichter Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt mit jeweils sieben Patenten.

Von Maximilian Hett