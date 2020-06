Hannover

Die Corona-Krise hat vieles in Bewegung gebracht – bei der Wirtschaftsfördergesellschaft von Stadt und Region Hannover etwa die Digitalisierung. „Wir hatten ohnehin verstärkt digitale Formate geplant. Dieser Prozess wurde beschleunigt“, sagte Doris Petersen. Die 51-Jährige ist zu Jahresbeginn von der Deutschen Messe als Geschäftsführerin zu Hannoverimpuls gekommen und zog nun eine erste Bilanz.

Preisverleihung läuft online

Dem coronabedingten Stress kann Petersen sogar etwas abgewinnen: „Wir brauchten Mut, Flexibilität und Geschwindigkeit. Ich hoffe, dass wir das beibehalten.“ Hannoverimpuls mit seinen rund 50 Mitarbeitern habe in der Krise binnen kürzester Zeit eine Beratungshotline aus dem Boden gestampft, die von 850 Unternehmen genutzt worden sei. Angebote wie den Beratertag und das Coachingprogramm „Gründen kompakt“ habe man ins Internet verlagert. Zudem habe man eine Webinar-Reihe zum Thema Innovationsmanagement gestartet. Auch die Preisverleihung des Gründerwettbewerbs Start-up-Impuls wird in diesem Jahr am 7. Juli eine Onlineveranstaltung. Das Gleiche gilt für alles, was internationale Kontakte betrifft.

Konzept der Fokusbranchen wird überprüft

„Wir wollen Wirtschaftsförderung für alle betreiben“, sagte Petersen. Das deckt sich nicht mit dem bisherigen Konzept, wonach Hannoverimpuls sich auf einst selbstdefinierte Fokusbranchen wie digitale Wirtschaft, Kreativwirtschaft, Energie und Mobilität sowie Life-Science und Medizintechnik konzentriert. „Wir werden das Konzept überprüfen.“

280.000 Euro für Frauenförderung

Unter dem Begriff digitale Wirtschaft lässt sich ohnehin ein weites Feld beackern. Eines davon ist der Wirtschaftsbereich Gaming und E-Sports, der weltweit stark wächst. Die Fördereinrichtung will auch auf diesem Gebiet aktiv werden und hat erste Versuche unternommen – etwa mit virtuellen Fußballturnieren im Mai, bei denen nach Petersens Angaben rund 50.000 Fans online waren. „Wir haben einige Gründer, die sich mit dem Thema beschäftigen“, sagte die Hannoverimpuls-Geschäftsführerin. Ein Anliegen von Hannoverimpuls ist auch die Förderung von Frauen mit Geschäftsideen, besonders in der Gesundheitswirtschaft. Dafür wurden jüngst 280.000 Euro bereitgestellt. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft erhält jährlich von Stadt und Region jeweils 5,2 Millionen Euro. Früher lag ein Schwerpunkt bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze – mittlerweile hat er sich in Richtung Unterstützung der Gründerszene verlagert.

„Venture-Villa hat bundesweite Strahlkraft“

Das Vorzeigeprojekt – die Start-up-Schmiede „Venture-Villa“ – ist Ende 2019 in Schieflage geraten und muss bis 2022 mit einer jährlichen Finanzspritze von 200.000 Euro gestützt werden. „Die Venture Villa hat bundesweite Strahlkraft“, betonte Petersen. Immerhin habe das Modell schon 8 Millionen Euro an Kapital und überregionalem Fördergeld für Unternehmen im Gründungsprozess akquiriert und 23 Firmen zum Markteintritt verholfen. 21 davon seien noch aktiv. Sie beschäftigten zusammen 120 Mitarbeiter.

Von Bernd Haase