Hannover

Der finanzielle Engpass bei der Venture-Villa, Hannovers Förderzentrum für Jungunternehmer, ist behoben – zumindest vorerst. Die Start-up-Schmiede bekommt eine jährliche Finanzspritze in Höhe von 200.000 Euro bis Ende 2022. Dies hat der Aufsichtsrat der kommunalen Wirtschaftsfördergesellschaft Hannoverimpuls, zu der die Venture-Villa gehört, am Dienstag beschlossen.

Das Geld stammt von der Stadt und Region Hannover sowie von der landeseigenen N-Bank, die einen Zuschuss gibt. „Die Arbeit der Villa ist eine Erfolgsgeschichte, die mittlerweile Investoren aus ganz Deutschland anlockt und weitergehen muss“, sagte der Chef des Hannoverimpuls-Aufsichtsrates, Regionspräsident Hauke Jagau. Die Geschäftsführung der Venture-Villa hat zudem ein neues Mitglied: Annette Roling, zuvor Finanzexpertin in der Kämmerei, ersetzt Sven Klose. Dem früheren Mitglied der Geschäftsführung werde Missmanagement vorgeworfen, heißt es.

Die Venture-Villa berät seit drei Jahren Gründer von IT-Unternehmen – von ersten Ideen bis zum Geschäftsplan. Die Start-ups erhalten auch finanzielle Unterstützung und können in der Villa an der Hohenzollernstraße Büroräume kostenfrei nutzen. Im Gegenzug geben die Jungunternehmer zwischen 6 und 10 Prozent ihrer Firmenanteile an die Fördergesellschaft ab. Im Idealfall kommen bei einem späteren Verkauf der Anteile die Kosten der Förderung wieder herein.

Die Geschäftsführerin von Hannoverimpuls, Doris Petersen, will die Venture-Villa weiterentwickeln. Quelle: Rainer Dröse

SPD : Arbeit ist „unverzichtbar“

Doch die Rechnung ist nicht aufgegangen. Ende 2019 geriet die Venture-Villa in finanzielle Schwierigkeiten. Wie es nach 2022 weitergehen soll, wenn die finanzielle Unterstützung ausläuft, ist bisher unklar. Die SPD vertritt die Ansicht, dass es sich angesichts der Erfolge lohne, weiteres Geld in die Venture-Villa zu investieren. „Von 23 Unternehmen, die mithilfe der Venture-Villa gegründet wurden, sind noch 21 am Markt – das ist eine Erfolgsquote von mehr als 90 Prozent“, sagte der Wirtschaftsexperte der SPD-Ratsfraktion, Florian Spiegelhauer. Die Arbeit der Unternehmensförderer sei unverzichtbar.

CDU : Nicht mit Zuschüssen am Leben erhalten

Die CDU bleibt zurückhaltend. Die Arbeit der Venture-Villa bis 2022 abzusichern sei notwendig, sagte Fraktionschef Jens Seidel. „Wir müssen uns aber die Frage stellen, ob wir die Villa allein mit Zuschüssen am Leben erhalten sollten.“ Am Ende müsse es darum gehen, wie die Fördereinrichtung neu aufgestellt werden könne. In diese Richtung gehen auch die Überlegungen von Hannoverimpuls-Geschäftsführerin Doris Petersen. „Ich bin sehr optimistisch, in den nächsten Jahren gemeinsam mit den Geschäftsführern den Betrieb erfolgreich weiterzuentwickeln", sagte sie.

Von Andreas Schinkel