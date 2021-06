Bonn/Hannover

Viele Prämiensparer können auf Zinsnachzahlungen von ihren Banken oder Sparkassen hoffen. Der Grund ist ein seit Jahren anhaltender Rechtsstreit, bei dem die Finanzaufsichtsbehörde Bafin nun ein Machtwort gesprochen hat. Sie hat eine Verfügung an rund 250 Kreditinstitute geschickt: Darin werden die Geldhäuser verpflichtet, die Prämiensparer darüber zu informieren, ob in der Vergangenheit unwirksame Zinsanpassungsklauseln verwendet wurden. Ist dies der Fall, müssen die Institute eine Zinsnachberechnung liefern – also erklären, wie viel Geld sie ihren Kundinnen und Kunden zu wenig gezahlt haben. Die Banken und Sparkassen müssen die Vorgaben der Bafin innerhalb der nächsten zwölf Wochen realisieren, wenn sie dagegen keinen Widerspruch einlegen.

Zwischen 1990 und 2010 haben viele Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken und private Banken langfristige Sparverträge verkauft. In der Regel speiste sich die Rendite aus zwei Quellen: Neben einem variablen Grundzins bekamen die Kundinnen und Kunden noch eine Prämie, die umso höher ausfiel, je länger der Sparvertrag bestand. Seit die Zinssätze an den Kapitalmärkten gesunken sind, haben Kreditinstitute die Sparverträge nach unten angepasst und sich dabei auf Klauseln berufen, die sie angeblich dazu berechtigen. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat solche Klauseln in mehreren Verfahren für unzulässig erklärt. Details waren aber weiterhin umstritten

„Die Institute müssen sich jetzt endlich bewegen“

Der Streit über eine korrekte Zinsberechnung schwelt seit Jahren. Verbraucherschützer haben der Branche immer wieder vorgehalten, sich um mögliche Nachzahlungen zu drücken. Die Bafin hatte die Geldhäuser erstmals Anfang Dezember an den Pranger gestellt und Kundinnen und Kunden empfohlen, ihre Prämiensparverträge zu prüfen und sich gegebenenfalls an Anwälte zu wenden. Zu Jahresbeginn drohte die Behörde eine Allgemeinverfügung an. „Da eine einvernehmliche Lösung mit den Banken gescheitert ist, mussten wir auf diesen verbraucherschutzrelevanten Missstand mittels Allgemeinverfügung reagieren“, erklärte Bafin-Exekutivdirektor Thorsten Pötzsch.

„Es ist gut, dass die Finanzaufsicht dem Druck der Sparkassen und Banken nicht nachgegeben hat und den Kunden zur Seite springt“, sagte Jutta Gurkmann vom Bundesverband der Verbraucherzentralen. Die Geldinstitute seien nun gezwungen, allen Betroffenen mitzuteilen, dass ihnen unter Umständen zu geringe Zinsen gezahlt worden seien. Dies werde dabei helfen, Ansprüche auf Nachzahlungen durchzusetzen. „Die Institute müssen sich jetzt endlich bewegen“, sagte Finanzreferent Philipp Rehberg von der Verbraucherzentrale Niedersachsen.

Sparkassen kündigen viele Prämiensparverträge

Der Verband der deutschen Kreditwirtschaft reagierte gereizt auf die Bafin-Verfügung. Verträge mit variablen Zinsen müssten einen Anpassungsmechanismus an die Marktbedingungen enthalten, „der die Risiken fair und gleichmäßig zwischen den Parteien verteilt“, hieß es in einer Erklärung. Man habe sich rechtskonform verhalten. Ob weitere Kriterien bei den Klauseln beachtet werden müssen, werde bald abschließend höchstrichterlich entschieden.

„Es ist erstaunlich, dass die Bafin mit ihrer Allgemeinverfügung dieser Klärung, für die die Zivilgerichte zuständig sind, vorgreift“, sagte ein Sprecher der Sparkasse Hannover. Vor diesem Hintergrund prüfe man, Widerspruch gegen die Allgemeinverfügung einzulegen. Wie viele Verträge betroffen sind, will die Sparkasse nicht verraten. Wie andere Institute ist auch die hannoversche Sparkasse dabei, Kunden aus den Prämiensparverträgen zu drängen. In einer ersten Welle wurden bereits knapp 8800 Verträge gekündigt. Mittelfristig will das Geldinstitut prüfen, auch aus den übrigen rund 25.000 unbefristeten Prämiensparverträgen auszusteigen.

Von Jens Heitmann, Thomas Magenheim und Friedrike Marx