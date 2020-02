Hannover

Das Industrieunternehmen Aventics will am Standort Laatzen mehr als jeden dritten Arbeitsplatz streichen. Von den aktuell rund 600 Beschäftigten sollen bis Ende 2022 insgesamt 250 Mitarbeiter das Werk verlassen. Davon habe das Management am Donnerstag den Betriebsrat und die IG Metall unterrichtet, teilte die Gewerkschaft mit. Von den Plänen seien die Produktion, die Entwicklung, die Verwaltung und das Zentrallager betroffen. Die Firma wolle damit „auf strukturelle Entwicklungen“ reagieren, hieß es. Aventics produziert pneumatische Komponenten für die Industrieautomation, Schiffstechnik und die Nutzfahrzeugindustrie.

Bei dem Unternehmen hat in der jüngeren Vergangenheit mehrfach der Eigentümer gewechselt. Ursprünglich gehörte Aventics zum Maschinenbauzulieferer Bosch Rexroth, bis dieser die Sparte im Jahr 2014 an den Finanzinvestor Triton verkaufte. Im Mai 2018 übernahm der amerikanische Emerson-Konzern den Pneumatikspezialisten für 527 Millionen Euro. Weltweit beschäftigt Aventics rund 2100 Mitarbeiter. Neben dem Werk in Laatzen betreibt die Firma auch Produktionsstandorte in Frankreich, Ungarn, China und den Vereinigten Staaten. Von den 600 Beschäftigten der Unternehmensgruppe in Deutschland arbeiten 560 in Laatzen.

Betriebsrat sieht gesamt Standort bedroht

Die Arbeitnehmervertreter kritisieren die Stellenabbaupläne scharf. „Diese Entscheidung ist nicht nur menschlich falsch, sondern auch wirtschaftlich“, sagte Betriebsratschef Michael Brozy. „Bis zur Übernahme durch Emerson war Aventics ein hochprofitables Unternehmen mit motivierten Mitarbeitern.“ Durch zunehmend falsche Entscheidungen des neuen Eigentümers werde nun der Standort gefährdet. „Wir befürchten, dass der geplante Stellenabbau das Anfang vom Ende sein wird“, sagte Brozy.

Die Gewerkschaft kündigte Widerstand an. „Wir werden nun alle uns zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um Einfluss auf die Entscheidung bei Aventics zu nehmen“, sagte der Zweite Bevollmächtigte der IG Metall in Hannover, Sascha Dudzik. „Wir fordern den Arbeitgeber auf, mit dem Betriebsrat und uns über eine Zukunftsvereinbarung für den Standort zu verhandeln.“ Das Ziel sei, so viele Arbeitsplätze zu erhalten wie möglich.

Von Jens Heitmann