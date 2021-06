Hannover

Die Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) bekommt einen neuen Chef. Der Aufsichtsrat und die Trägerversammlung des Geldinstituts haben am Freitag Jörg Frischholz zum künftigen Vorstandsvorsitzenden ernannt. Der 45-Jährige ist derzeit Privatkundenvorstand bei der Unicredit Bank AG (Hypo-Vereinsbank) und übernimmt seine neue Aufgabe in Hannover am 1. Januar 2022. Er wird Nachfolger von Thomas Bürkle (68), der die Nord/LB mit dem Auslaufen seines Vertrages zum Jahresende auf eigenen Wunsch verlässt, wie die Landesbank mitteilte.

Soll der Nord/LB neue Impulse geben: Der künftige Vorstandschef Jörg Frischholz. Quelle: HypoVereinsbank

„Führungspersönlichkeit mit festem Wertekanon“

„Jörg Frischholz ist ein exzellenter Manager mit umfassenden Erfahrungen im deutschen Bankenmarkt“, sagte der niedersächsische Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU), der auch Aufsichtsratsvorsitzender der Nord/LB ist. „Er ist eine beeindruckende Führungspersönlichkeit mit einem festen Wertekanon. Seine besonderen Stärken liegen in den Bereichen Digitalisierung, Transformation und Kundenorientierung“, sagte Hilbers. Frischholz werde der Nord/LB neue Impulse geben und gleichzeitig den Umbau der Bank konsequent fortsetzen.

Geht zum Jahreswechsel in den Ruhestand: Nord/LB-Chef Thomas Bürkle. Quelle: Ole Spata/dpa

Frischholz ist seit 2015 für die Unicredit Bank AG tätig. Zunächst war er Leiter des Firmenkundengeschäfts in Ostdeutschland, dann in Norddeutschland. Im April 2020 rückte er in den Vorstand auf. Vor seinem Wechsel zu Unicredit war Frischholz in leitenden Positionen im Firmenkundengeschäft der Commerzbank sowie der Dresdner Bank tätig. Der gebürtige Westfale ist gelernter Bankkaufmann und Diplom-Kaufmann.

Landesbank schreibt rote Zahlen

Hilbers dankte Bürkle für dessen Arbeit. Er habe die Führung der Landesbank in einer sehr schwierigen Phase übernommen. „Es ist sein großes Verdienst, die erfolgreiche Neuausrichtung der Bank vorangetrieben zu haben.“ Bürkle werde die Transformation noch bis zum Jahresende fortsetzen. Die Träger haben der Landesbank einen Schrumpfungsprozess verordnet. Die Zahl der Beschäftigten soll bis Ende 2023 auf 2800 sinken. Derzeit sind es noch rund 4500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die Nord/LB hat im ersten Quartal dieses Jahres abermals rote Zahlen geschrieben. Der Verlust vor Steuern lag bei 48 Millionen Euro. Nach Steuern betrug das Minus 41 Millionen Euro. Die Bank begründete dies unter anderem mit hohen Ausgaben für die Informationstechnik. Bei ihrem Konzernumbau will die Nord/LB bis Ende 2023 rund 300 Millionen Euro in die IT-Infrastruktur investieren. Bürkle hat sich angesichts der Herausforderungen durch die globale Pandemie mit der jüngsten Entwicklung des Instituts zufrieden gezeigt. Es gebe bei der Bank bisher „so gut wie keine tatsächlichen Kreditausfälle“ wegen der Corona-Krise, sagte er.

Rettungspaket für Sanierung

Die Landesbank war wegen fauler Schiffskredite in Not geraten und musste 2019 von den Anteilseignern Niedersachsen und Sachsen-Anhalt sowie der Sparkassen-Gruppe mit 3,5 Milliarden Euro gerettet werden. Derzeit profitiert das Geldhaus nach eigene Angaben von einer Erholung des Schifffahrtsmarkts, die sich auch bei der Bewertung des Schiffportfolios bemerkbar mache. Die Risikovorsorge der Nord/LB für ausfallgefährdete Kredite sei im ersten Vierteljahr unterm Strich um 9 Millionen Euro verringert worden, hieß es.

Niedersächsische Sparkassen zweifeln aber offenbar daran, dass die Nord/LB bei ihrer Sanierung schnell genug vorankommt. Nach HAZ-Informationen ist ein Großteil der 39 kommunalen Geldinstitute im Bundesland dabei, Abschreibungen bei den Anteilen an der Nord/LB vorzunehmen, die der Sparkassenverband Niedersachsen für sie hält.

Von Marco Seng