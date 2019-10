Onay oder Scholz? Das sagt Hannovers Wirtschaft vor der OB-Stichwahl

Hannover

Mit 600 Gästen ist Hannovers Wirtschaftsempfang einer der wichtigsten Entscheidertreffs der Stadt. Das offiziell gesetzte Thema Innovationen aber interessierte diesmal kaum jemanden, nicht nur wegen des inhaltlich schwachen Hauptvortrags. An den Stehtischen ging es fast ausschließlich um die Frage, was die OB-Stichwahl zwischen Belit Onay (Grüne) und Eckhard Scholz (der für die CDU antritt) für die Stadt und ihre Wirtschaft bedeutet.

Ein Grüner OB – Schreckensszenario für die Wirtschaft?

Noch vor zehn Jahren wäre ein grüner Oberbürgermeister ein Schreckgespenst für die lokale Wirtschaft gewesen. Doch die Stimmung scheint auch in Kreisen der Unternehmer zu kippen. Bernd Rathenow, Chef des millionenschweren Immobilienentwicklers BauWo und vom Verdacht frei, den Grünen nahe zu stehen, erinnert daran, dass Hannovers Wirtschaftsdezernat jetzt schon zum zweiten Mal hintereinander von einer Person mit grünem Parteibuch besetzt ist: „Und ausgerechnet dort funktioniert doch eigentlich alles ganz gut.“ Ein anderer Unternehmer sagt: „ Stuttgart ist viel größer als Hannover und wird grün regiert, auch Freiburg und Tübingen haben grüne Bürgermeister. Geht doch.“

„ Hannover hinkt hinterher“

Fast alle sind sich aber einig: Hannover braucht nach den lähmenden Monaten der Rathauskrise jetzt vor allem schnell den Neustart an der Stadtspitze. Oliver Kuklinski vom Beratungsbüro Plankom sagt, es zeige sich in vielen kleinen Details, wie stark Hannover mittlerweile hinterherhinke. „Wenn ich in Langenhagen eine Geburtsurkunde brauche, dann fülle ich im Internet ein Formular aus und bezahle per Paypal – am nächsten Tag ist sie bei mir. In Hannover muss ich ins Amt, und alles dauert Wochen, wenn nicht sogar Monate.“

„Natürlich freuen wir uns über einen Unternehmer als OB“

„Wir haben überhaupt keine Angst vor einem Grünen“: IHK-Hauptgeschäftsführer Horst Schrage (re.) mit Agenturchef Christian Bendig beim Wirtschaftsempfang. Quelle: Michael Wallmüller

Die offiziellen Institutionsvertreter machen keinen Hehl aus ihrer Präferenz für CDU-Mann Scholz. So hatte es schon Volker Müller von den Unternehmerverbänden (UVN) getan, und so sagt es am Rande des Wirtschaftsempfangs auch der IHK-Hauptgeschäftsführer Horst Schrage. „Natürlich freuen wir uns, wenn mit Herrn Scholz ein Unternehmer OB wird.“ Er sagt aber auch: „Wir haben überhaupt keine Angst vor einem Grünen.“ Onay müsse nur „bitte vorsichtig sein bei der Umsetzung seines Wahlprogramms, dass er den Mittelstand nicht mit zu viel Regulierung überfordert“.

Tina Voß : „Keine Berührungsängste“

„Erstaunt über heftige Reaktionen“: Zeitarbeitsunternehmerin Tina Voß (li.) mit Brigit Feeß vom Netzwerkverein Pro Hannover Region beim Wirtschaftsempfang. Quelle: Michael Wallmüller

Angst vor einem Grünen? Zeitarbeitschefin Tina Voß hatte nach der Wahl auf Facebook gepostet, dass sie die Entwicklung mit den beiden verbliebenen Kandidaten spannend finde – und sagt: „Ich war erstaunt, wie viele heftige Reaktionen ich geerntet habe nach dem Motto, als Unternehmerin dürfe ich einen Grünen-OB nicht gutheißen.“ Sie habe keine Berührungsängste, sagt sie, schränkt aber ein: „Ich würde mir zwar bei Onay mehr Führungserfahrung wünschen – allerdings sind die, die es im Rathaus in den Sand gesetzt haben, ja deutlich älter und erfahrener gewesen als er.“

Kandidaten kommen mit Ehefrauen

Beide Stichwahl-Kandidaten sind – natürlich – zum Empfang gekommen und nutzen die Aufmerksamkeit. Nur in Nuancen sind Veränderungen zu spüren. Scholz hatte bisher schon fast immer seine Ehefrau Cornelia bei repräsentativen Wahlkampfauftritten dabei. Jetzt nimmt auch Onay seine Ehefrau Derya mit. „Er will jetzt in der Mitte der Wählerschaft ankommen“, sagt ein Beobachter.

Sorgen vor einem Grünen-OB machen sich vor allem die Wohnungswirtschaft und Teile des Innenstadthandels. Onay hat angekündigt, die autofreie Innenstadt bis 2030 erreichen zu wollen, und die Immobilienwirtschaft blickt sorgenvoll auf Entwicklungen wie im rot-rot-grün regierten Berlin, wo Vermietern immer neue Auflagen gemacht werden.

Keine Angst vor autofreier Innenstadt

Aber Unternehmerpersönlichkeiten macht eben auch aus, dass sie sich auf Neues einstellen können. Innenstadt-Goldschmied Jörg Stichnoth, bis vor Kurzem erklärter Gegner weiterer Verkehrseinschränkungen im Opernquartier, sagt jetzt: „Bei der autofreien Innenstadt kommt es darauf an, ob man zum Beispiel älteren Menschen alternative Mobilitätskonzepte anbietet.“ Der Sammeltransportdienst Moia etwa sei ein guter Weg. Weitere autofreie Straßen verteufele er nicht, „die Innenstadt muss aber immer erreichbar sein für Menschen, die nicht so mobil sind“. Da zeigt sich eine neue Offenheit.

„ Scholz ’ Ökologie passt besser zur Ökonomie“

„Die Gedanken, die sich Herr Scholz in Richtung Ökologie macht, passen besser zur Ökonomie“: Getränkeunternehmer Hanns-Werner Staude mit Immobilienentwickler Dirk Felsmann beim Wirtschaftsempfang. Quelle: Conrad von Meding

Andere wiegeln ab. „Die Gedanken, die sich Herr Scholz in Richtung Ökologie macht, passen besser zur Ökonomie“, mahnt etwa Getränkeunternehmer Hanns-Werner Staude. Christian Bendig von der Eventagentur Da Capo sagt zwar, dass ihm Kandidat Onay bei öffentlichen Auftritten sehr gut gefallen habe, „als Unternehmer aber habe ich Sorge, dass er in grüne Regulierungswut verfallen könnte“. Insgesamt sei die „Chance auf Neues“ gut für Hannover: „Ich habe Hoffnung, dass der künftige OB die starren Strukturen auflöst“. Auch Alexander Rüter vom Innenstadthotel Kaiserhof sagt, es sei „super, dass jetzt ein Wechsel kommt und wir zwei Kandidaten haben mit Mut, etwas zu ändern“.

Große Herausforderung

Projektentwickler Dirk Felsmann allerdings gießt Wasser in den Wein. Er war, bevor er sich als Unternehmer selbstständig gemacht hat, Wirtschaftsförderer der Stadt und kennt die Stolperstricke des Managements in einer kommunalen Verwaltung, wo alles mit der Politik abgestimmt werden muss. „Egal, wer am 10. November gewinnt: Für beide wird der Job eine große Herausforderung“, sagt er. Sicherlich könne der eine als ehemaliger VWN-Manager gut organisieren und führen, der andere kenne als ehemaliger Ratsherr und Landtagsabgeordneter das politische Geschäft. „Aber beides zusammen – das hat von denen doch noch keiner gemacht.“

„Zwei Jahre lang als Praktikanten arbeiten“

Beides zusammen, das konnte der ehemalige Kämmerer und jetzige Enercity-Vorstand Marc Hansmann, der aber als SPD-Vertreter von den Wählern abgestraft wurde. Je später der Abend und je gelöster die Zungen, desto kritischer werden die Töne. „ Hansmann hätte sofort anfangen können mit dem Umbau im Rathaus“, sagt einer: „Die beiden anderen werden erst mal zwei Jahre lang wie Praktikanten arbeiten müssen.“ Niemand am Tisch widerspricht bei diesem harten Urteil. Ein anderer sagt: „ Hansmann hatte längst einen klaren Plan davon, was er ändern wollte in der Verwaltung – Onay und Scholz tasten sich grade erst an die Inhalte und Strukturen heran.“ Beide seien in der ersten Zeit auf starke Berater angewiesen – aber welche Fallstricke starke Berater in einer Rathausspitze haben können, das habe die Rathausaffäre um den zu schwachen Ex-OB Stefan Schostok deutlich vor Augen geführt.

Birgit Feeß vom Wirtschaftsverein Pro Hannover Region, in dem etwa 350 Unternehmen vernetzt sind, nimmt die Sache pragmatisch. „Wir freuen uns über einen neuen OB, der unser Ziel unterstützt, dass mehr Aufträge in der Region Hannover bleiben.“ Das, da darf man sich sicher sein, wollen beide.

Von Conrad von Meding