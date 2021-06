Herr Payandeh, Herr Müller, seit über einem Jahr stecken wir in der Corona-Pandemie. Wie teuer war Corona oder wird es noch werden?

Volker Müller: Das können wir nicht sagen. Wir wissen, wie viel Hilfe geflossen ist, aber wir können noch nicht absehen, wie viel davon auch wieder zurückgezahlt werden muss. Ich kenne Unternehmen, in denen man unsicher ist, ob Teile der Corona-Hilfen wieder zurückzuzahlen sind. Ob und wann – das ist alles offen und sorgt natürlich für Unsicherheit.

Ist das nicht geregelt?

Volker Müller: Dafür ging alles viel zu schnell und musste ja auch schnell gehen. Aber da gab es nicht viele Regeln und das wird dazu führen, dass wir noch sehr intensive Diskussionen bekommen werden.

Mehrdad Payandeh: Eine Summe, wie teuer Corona war oder werden wird, kann man nicht nennen. Wir haben einen Einbruch der Wirtschaft um über 5 Prozent. Aber es wäre alles noch viel schlimmer gekommen, wenn man sich nicht entschlossen hätte, die Wirtschaft in der Krise so stark zu alimentieren. Ich finde das richtig, dass das so gemacht wurde.

Sie sind also mit dem Corona-Management sehr zufrieden?

Mehrdad Payandeh: Es gab Punkte, die sah ich kritisch, auch hier in Niedersachsen: Die Landesregierung hat das Programm „Neustart“ aufgelegt, mit dem Investitionen der Unternehmen bis zu 50 Prozent bezuschusst wurden, ohne die Neustarthilfe an nachprüfbare Bedingungen wie Beschäftigungssicherung oder Klimaschutz zu knüpfen. Es wurde jedem, der kam, einfach Geld geschenkt. Das ärgert mich

Es gibt also zu wenig Kontrolle, was mit den Hilfsgeldern passiert?

Volker Müller: Da möchte ich klar widersprechen. Wir haben nicht zu wenig Kontrolle, im Gegenteil: Es gibt leider viel zu oft viel zu komplizierte Regelungen. Auch wir haben uns bei den UVN in einigen Fällen gegen eine Förderung entschieden, weil der Aufwand für die Kontrolle so hoch ist und so viel Zeit kostet. Das ist zum Teil unverhältnismäßig.

Können Sie das genauer beschreiben?

Volker Müller: Es geht damit los, dass wir ausgeklügelte Stundenzettel schreiben müssen über alles, was getan wird. Man kann im Vorhinein aber nicht sagen, ob das anerkannt wird oder nicht – und da winken viele Unternehmen ab. Das ist ein generelles Problem, das kann man nicht an Corona festmachen: Die Wirtschaftsförderung wird immer komplizierter, auch die Abstimmung zwischen Regeln von Land, Bund und Europa.

Mehrdad Payandeh: Wir befinden uns in einer Krise, die wir bis dahin nicht kannten. Wir waren die ganze Zeit in unsicherem Terrain und das sind wir noch. Ich würde daher mit Kritik vorsichtig sein – es ist nicht alles gut gelaufen, aber im Großen und Ganzen haben die Maßnahmen gut gegriffen.

Das Homeoffice hat sich während der Pandemie von der Notlösung zu einem neuen Standard entwickelt – ein Modell auch für die Zeit nach der Corona-Krise? Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

In der Corona-Krise haben viele Menschen erstmals das Homeoffice kennengelernt. Brauchen wir nach der Pandemie ein Recht auf Homeoffice?

Volker Müller: Nein.

Mehrdad Payandeh: Ja.

Warum, Herr Payandeh?

Mehrdad Payandeh: Es hat sich tausendfach gezeigt, dass Homeoffice ein sinnvolles Instrument sein kann. Und es darf nicht der Willkür des Arbeitgebers überlassen bleiben, ob es auch in Zukunft angewandt wird. Wir haben leider oft erlebt, dass es gute Gründe für Homeoffice gibt, der Arbeitgeber aber schlicht nichts davon hält – und damit war das dann erledigt. Das geht nicht.

Ein Recht auf fünf Tage Homeoffice in der Woche?

Mehrdad Payandeh: Nein, darum geht es nicht. Die Menschen wollen und brauchen auch den Kontakt zu den Kollegen. Ich spreche von einem Anspruch auf ein bis zwei Tage Homeoffice – das ist machbar.

Herr Müller, warum wollen Sie das nicht?

Volker Müller: Es ist in bestimmten Fällen sinnvoll, aber wir dürfen daraus nicht schon wieder einen Rechtsanspruch machen. Was folgt denn daraus? Dann muss es auch im Zuhause Arbeitsschutz geben. Soll der Arbeitgeber dann regelmäßig die Schlafzimmer seiner Mitarbeiter besuchen, um zu kontrollieren, ob da ein geeigneter Stuhl am Schreibtisch steht oder das Licht von der richtigen Seite einfällt? Wir nehmen den Arbeitgebern und auch den Arbeitnehmern damit eine Flexibilität, die wir gerade erst gewonnen haben.

„Wo bekommen wir die geeigneten Fachkräfte her?“: Unternehmervertreter Volker Müller. Quelle: Katrin Kutter

Das ist Volker Müller Volker Müller wurde 1955 in Saarbrücken geboren. Dem Studium der Rechtswissenschaften und der Soziologie an den Universitäten im Saarland und in Tübingen schloss sich 1985 die Promotion zum Dr. phil. an. Im Anschluss arbeitete Müller zunächst für die deutsch-mexikanische Industrie- und Handelskammer in Mexiko und für die deutsch-englische Industrie- und Handelskammer. Seit 2000 ist Müller Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen. Volker Müller lebt mit seiner Familie in Hemmingen, er hat vier Kinder.

Wenn wir mal nach vorne blicken: Die Arbeitsmarktzahlen für den Mai waren nicht so schlecht wie befürchtet. Ist das ein Trend oder eine Eintagsfliege?

Volker Müller: Wir kommen deshalb relativ gut aus der Krise, weil nicht die gesamte Wirtschaft auf Null gedreht wurde, sondern vor allem Branchen mit viel Publikumsverkehr. Die Industrie hat zwar auch einen Einbruch gehabt, ist aber im Vergleich gut unterwegs. Dort haben wir jetzt genau wie vor der Krise das Problem: Wo bekommen wir die geeigneten Fachkräfte her?

Aber die Bereitschaft, neu einzustellen, ist schwach, woran liegt das?

Volker Müller: Das kann ich nicht bestätigen. Die Zahl der offenen Stellen wächst.

Mehrdad Payandeh: Man muss sich genau anschauen, worum es geht. Es stimmt, dass einige Firmen händeringend Leute suchen, aber wir sehen auch, dass andere Unternehmen bei Stellenausschreibungen noch abwarten. Es herrscht noch eine immense Unsicherheit.

Viele Betriebe suchen händeringend nach geeigneten Auszubildenden – aber zwei Drittel der Unternehmen bilden gar nicht aus, beschwert sich DGB-Chef Merdad Payandeh. Quelle: Felix Kästle/dpa

Aber das ist für Auszubildende und Absolventen, die jetzt auf den Arbeitsmarkt strömen, ein Riesenproblem.

Mehrdad Payandeh: Man muss das unterscheiden, für Auszubildende ist es noch einmal eine andere Situation. Ich finde es seltsam, wenn einige Unternehmen über Fachkräftemangel klagen, aber selber gar nicht ausbilden. Und wir haben das Problem, dass wir derzeit mehr Jugendliche als sonst haben, die gewissermaßen in einem Bermuda-Dreieck verschwinden: Die verlassen die Schule, bekommen keinen Ausbildungsplatz und haben keine Perspektive. Keiner weiß, was inzwischen aus ihnen geworden ist. Das sind Tragödien.

Wie kommt man da raus?

Mehrdad Payandeh: Wir brauchen eine Ausbildungsplatzgarantie. Wir versprechen jedem Jugendlichen, dass er nicht allein gelassen wird und dass ihm ein Angebot gemacht wird. Und wir müssen die Unternehmen besser stellen, wenn sie ausbilden. Es darf nicht sein, dass Unternehmen nicht ausbilden und damit einfach nur von der Ausbildungsleistung anderer profitieren wollen.

„Wir müssen ein System schaffen, in dem die Unternehmen bessergestellt werden, die in die Ausbildung investieren.“: Mehrdad Payandeh vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Quelle: Katrin Kutter

Das ist Mehrdad Payandeh Mehrdad Payandeh wurde am 7. Oktober 1960 in Abadan (Iran) geboren. Im Iran engagierte er sich für Arbeitnehmerrechte, gegen das Aufkommen einer Diktatur und gegen die wachsende Islamisierung des politischen Systems. Im Alter von 25 Jahren beantragte er politisches Asyl in Deutschland und wurde 1986 als politischer Flüchtling anerkannt. Payandeh ließ sich in Deutschland zum Datenverarbeitungs-Kaufmann ausbilden und arbeitete vier Jahre bei der Firma Quelle in Nürnberg als Lagerarbeiter. Von 1994 an studierte er Volkswirtschaftslehre in Hamburg, Bremen und Simferopol auf der Krim. An der Universität Bremen promovierte er später auch. Ab 2008 arbeitete Payandeh in der DGB-Bundesvorstandsverwaltung in Berlin und leitete ab 2010 die Abteilung Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik. Im Februar wechselte er beruflich nach Hannover und ist seither Vorsitzender des DGB-Bezirks Niedersachsen-Bremen-Sachsen-Anhalt. Privat ist er der Landeshauptstadt schon länger verbunden: Mit seiner Familie wohnt Payandeh bereits seit 2005 in Hannover – er ist verheiratet und hat zwei Söhne.

Volker Müller: Das entspricht doch gar nicht der Lage, in der wir uns befinden. Es fehlt nicht am Engagement der Arbeitgeber. Viele Unternehmen finden aber keine geeigneten Leute.

Mehrdad Payandeh: Das stimmt nicht. Nur ein Drittel der Betriebe bildet aus. Die anderen zwei Drittel zeigen nicht das Engagement, das wir brauchen.

Volker Müller: Aber die würden auch gar keinen finden – wen sollen die denn ausbilden?

Rein rechnerisch liegt die Zahl der Suchenden und die Zahl der Azubistellen nicht so weit auseinander. Sie passen nur nicht zueinander.

Volker Müller: Das würde ich so nicht stehenlassen: 39.000 Jugendliche in Niedersachsen sind auf der Suche, unbesetzte Ausbildungsplätze gibt es über 47.000. Die Firmen brauchen die Fachkräfte, aber wir erleben leider immer noch, dass etwa Jugendliche aus Emden nicht für einen Ausbildungsplatz nach Hannover ziehen wollen. Da brauchen wir mehr Flexibilität. Und natürlich kann auch der Arbeitgeber da einen Unterschied machen: Wer enthusiastisch und charismatisch ist und wer den Bewerbern vielleicht auch etwas bieten kann – der findet auch seine Leute.

Mehrdad Payandeh: Enthusiasmus allein wird nicht helfen. Wir sehen doch, dass die Arbeitsbedingungen eben auch eine wichtige Rolle spielen: Unternehmen, in denen es Mitbestimmung gibt, bei denen Tarife gelten, die können mit guten Arbeitsbedingungen punkten. Richtige Schwierigkeiten haben die Firmen, bei denen es das nicht gibt. Ihre Probleme sind hausgemacht. Die müssen sich auch mit guten Arbeitsbedingungen und Tariflöhnen für junge Leute attraktiv machen.

Mitbestimmung und ein Tarifvertrag als Anreiz für Arbeitnehmer? Unternehmerverbände und Deutscher Gewerkschaftsbund haben unterschiedliche Rezepte gegen den Fachkräftemangel in Betrieben. Quelle: Paul Zinken/dpa

Okay, wir fassen zusammen: Es gibt zu viele Suchende, die nicht ihren Traum-Ausbildungsplatz finden. Und es gibt zu viele Unternehmen, die keinen geeigneten Azubi finden. Herr Müller, braucht es da nicht doch ein bisschen mehr staatliche Steuerung?

Volker Müller: Ich bin immer sehr skeptisch, wenn der Staat versucht, den Jobmarkt zu beeinflussen. Beispiel Pflege: Wir erleben, dass wir dort dringend Fachkräfte brauchen. Was machen wir also? Wir erhöhen den Lohn. Das kann man machen, um damit mehr Menschen zu einer Ausbildung in der Pflege zu bewegen. Aber diese Menschen werden in anderen Branchen dann wieder fehlen. Denn das ist am Ende unser Grundproblem: Wir haben eigentlich zu wenig potenzielle Arbeitskräfte in allen Berufen.

Sollte sich der Staat ganz heraushalten?

Volker Müller: Er sollte keine künstlichen Anreize schaffen. Viel wichtiger ist, dass die Branchen, die Unternehmen sich intensiv Gedanken machen, wie man es hinbekommt, dass Arbeitnehmer gerne dort arbeiten wollen.

Mehrdad Payandeh: Es wäre schön, wenn alle Unternehmen so engagiert wären. Aber die Erfahrung zeigt, dass es nicht geht ohne klare Regeln, Anreize und – wenn es sein muss – auch Sanktionen. Es gibt zu viele Unternehmen, die sich für clever halten, selber nicht ausbilden und sich auf die Ausbildungsarbeit anderer verlassen. Das ist unfair. Wir müssen ein System schaffen, in dem die Unternehmen bessergestellt werden, die in die Ausbildung investieren. Und die anderen müssen alternativ in einen gemeinsamen Topf zahlen und sich somit an der Finanzierung der Ausbildungsplätze beteiligen.

Von Bernd Haase und Heiko Randermann