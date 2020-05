Hannover

Weil die Corona-Krise die Werften in Deutschland vor eine existenzbedrohende Lage stellt, fordern die fünf norddeutschen Küstenländer in einem gemeinsamen Appell massive Hilfen vom Bund in Form von Finanzhilfen und Beschaffungsprogrammen. „Es geht um eine nationale Schlüsseltechnologie“, sagt Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU). Die Branche beschäftigt inklusive Zulieferbetrieben rund 100.000 Mitarbeiter.

„Deutsche Schiffbauwerften haben sich trotz der strukturellen Herausforderungen erfolgreich auf Nischenmärkten wie Kreuzfahrt-, Passagierschiffe und Jachten spezialisiert“, schreiben die Minister in ihrem Appell. Das Massengeschäft mit Containerschiffen, Tankern und Frachtern ist nach Südostasien abgewandert.

Märkte für deutsche Werften sind eingebrochen

Durch die Folgen der Pandemie sind diese Nischenmärkte eingebrochen, und zwar nachhaltig, wie Daniel Friedrich erwartet, Bezirksleiter bei der IG Metall Küste: „Bis 2027 sollten fast 200 Kreuzfahrtschiffe gebaut werden, davon viele in Europa. Die brauchen die Reeder jetzt erst einmal nicht mehr“.

Das ist nicht das einzige Problem. Reinhard Lüken, Hauptgeschäftsführer beim Verband für Schiffbau und Meerestechnik, prognostiziert eine weltweite Flaute auch bei Frachtschiffen. Analysten rechnen mit einem Ausfall der globalen Produktion von bis zu 70 Prozent allein im kommenden Jahr. Davon sei in Deutschland die Zulieferindustrie betroffen.

Krise ist längst zu spüren

Auf Kreuzfahrtschiffe spezialisierte Betriebe wie die Meyer-Werft in Papenburg und die MV-Werften an drei Standorten in Mecklenburg-Vorpommern spüren die Krise längst; ihre Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Die MV-Werften haben ohnehin schon staatliche Unterstützung beansprucht.

Jetzt setzen sich die norddeutschen Bundesländer „für den Erhalt der schiffbaulichen Kompetenzen in Deutschland ein“, wie es in ihrem Appell an den Bund heißt. Dieser solle gemeinsam mit den Ländern helfen, indem etwa öffentliche Beschaffungen beschleunigt. In diese Kategorie fallen zum Beispiel Schiffe für die Marine, für die Polizei, den Zoll oder die Fischereiaufsicht. Bei Auftragsvergaben sollen neben dem Preis auch Kriterien wie ökoeffiziente Antriebe, Referenzen und Wertschöpfungsanteile stärker berücksichtigt werden.

Stabilisierungsfonds soll auch für den Schiffbau gelten

Forderung der Minister ist es auch, dass der Wirtschaftsstabilisierungsfonds der Bundesregierung auch im Schiffbau angewendet wird. Das Hilfsprogramm mit einer Gesamtdotierung von 600 Milliarden Euro umfasst Staatsgarantien für Verbindlichkeiten, Unternehmensbeteiligungen und Sofortkredite. Jedes dieser Instrumente solle bei Bedarf angewendete werden. Auf europäischer Ebene soll sich der Bund für ein Förderprogramm zur Flottenerneuerung bei privaten Schiffseignern einsetzen.

Unterstützung für Initiative kommt von der IG Metall. „Wir erwarten aber klare Bedingungen für staatliche Hilfe“, betont Daniel Friedrich. Wer diese erhalte, dürfe nicht entlassen und müsse sich an geltende Tarife halten.

Von Bernd Haase