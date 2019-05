Wirtschaft Office-Sharing Das Büro auf Zeit kommt auch in Hannover in Mode Die Zahl der spontan nutzbaren Büroflächen wird sich in den kommenden Jahren stark erhöhen, sagt eine Studie von Jones Lang LaSalle. Vier neue Anbieter drängen auf den Markt – weil es reichlich Nachfrage gibt.

In den Obergeschossen des Neubaus an der Vahrenwalder Straße will der Nürnberger Anbieter Design-Offices flexibel nutzbare Büros einrichten. Quelle: Visualisierung: List