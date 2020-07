Hannover

Kunden der Sparkassen in Deutschland können künftig für Zahlungen mit Apple Pay auch ihre Girocard nutzen. Bislang lief das populärste Smartphone-Bezahlverfahren nur in Verbindung mit einer Kreditkarte. „Ab Spätsommer“ soll die Girocard mit Apple Pay zum Einsatz kommen, kündigte die Sparkassen-Finanzgruppe am Mittwoch in Berlin an. Ein genaues Datum steht noch nicht fest.

Apple gibt keine Nutzerzahlen heraus

Apple Pay sei von den Sparkassenkunden in Hannover bisher gut angenommen worden, sagte Sprecherin Sandhya Wilde-Gupta der HAZ. „Jedoch sind wir überzeugt davon, dass die Möglichkeit der Nutzung über Girocard noch einen ordentlichen Schub bringen wird.“ Durch das Alleinstellungsmerkmal will die Bank insbesondere auch für junge Kunden interessant sein. Apple selbst will auf HAZ-Anfrage keine Daten über die bisherigen Nutzerzahlen von Apple Pay in Deutschland herausgeben.

Das iPhone speichert die Kartendaten in der Wallet-App. Quelle: Lino Mirgeler/dpa (Symbolbild)

Mit Apple Pay können iPhone- oder Apple-Watch-Nutzer an der Ladenkasse wie mit einer kontaktlosen Karte bezahlen. Dazu müssen sie ihre Daten in der Wallet-App des Gerätes registrieren. Die Transaktionen geben die Nutzer per Gesichtserkennung oder Fingerabdruck-Scanner frei. Dadurch liegt die Betrugsrate nach übereinstimmenden Angaben von Apple und teilnehmenden Banken praktisch bei null. Die Daten der Nutzer sollen weder auf Apple-Servern noch auf dem Kassengerät gespeichert werden.

Deutsche zahlten 2019 erstmals mehr mit Karte

In Deutschland sind Girocards, die von vielen noch umgangssprachlich mit dem im Jahr 2007 abgeschafften Markennamen EC-Karte bezeichnet werden, deutlich populärer als klassische Kreditkarten von Mastercard, Visa und ähnlichen Anbietern. Die Einführung bedeutet also weitere Konkurrenz für das Bargeld. Schon im vergangenen Jahr hatten die Deutschen erstmals mehr mit Karten als in bar gezahlt. In der Corona-Krise gewann zudem die kontaktlose Bezahlalternative – ob mit Karte oder Smartphone – wegen der hygienischen Vorteile an Wertschätzung.

Für Händler ergibt sich laut Wilde-Gupta von der Sparkasse Hannover durch das Zusatzangebot keine Änderung. Das System funktioniert an jedem Terminal und jeder Kasse, wo derzeit kontaktloses Bezahlen schon möglich ist. „In den vergangenen drei Jahren haben immer mehr Händler auf kontaktloses Bezahlen umgestellt“, sagt Wilde-Gupta. Einen besonderen Schub habe es mit Einführung der kontaktlos funktionierenden Girocard gegeben.

Ein Großteil der Sparkassen-Karten funktioniert kontaktlos

Von dieser technischen Infrastruktur profitieren nun auch Anwender von Smartphone-Bezahlverfahren wie Apple Pay und Google Pay. Derzeit sind 43,7 Millionen der 45,8 Millionen Sparkassen-Girocards kontaktlosfähig (95,6 Prozent). Ende 2020 sollen nahezu alle Sparkassen-Cards mit der Kontaktlos-Funktion ausgestattet sein. Im Mai waren 56,6 Prozent der Girocard-Zahlungen von Sparkassen-Kunden kontaktlos.

Schon 2012 hatte die Sparkasse in Hannover mit dem System girogo das kontaktlose Bezahlen von Kleinstbeträgen bis 25 Euro ermöglicht. Kunden mussten dafür allerdings den Kartenchip aufladen. Seit Juli stellt die Bank das wenig erfolgreiche System aber sukzessive wieder ein, bis Ende 2024 soll es komplett verschwinden.

Ende 2018 hatten die Sparkassen noch zurückhaltend auf Apple Pay reagiert. Doch schnell machten Jubel-Meldungen der ersten Apple-Pay-Partner die Runde. Bei der Deutschen Bank konnte man hören, die Erwartungen seien deutlich übertroffen worden. Geldinstitute, die nicht beim Start dabei waren, mussten sich dagegen Beschwerden ihrer Kunden anhören.

„Wichtige Nagelprobe fürs mobile Bezahlen in Deutschland “

Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH, sieht in der Öffnung für die Girocard eine „wichtige Nagelprobe fürs mobile Bezahlen in Deutschland“. Bislang friste das Smartphone als Zahlungsmittel noch immer ein Nischen-Dasein. Das lasse sich bislang auch damit erklären, dass die Bezahldienste von Apple und Google nur in Verbindung mit einer Kreditkarte funktionierten.

„Viele Kunden bevorzugen aber die Girocard, bei der die Umsätze direkt vom Konto abgebucht werden.“ Wenn im Spätsommer für Sparkassenkunden die Verknüpfung der Girocard mit Apple Pay möglich wird, könnte das dem mobilen Bezahlen einen deutlichen Schub verleihen. „Oder es wird der Beweis erbracht, dass die Masse der deutschen Verbraucher vom Mehrwert des Smartphones als Zahlungsmittel noch nicht überzeugt ist.“

Von Sebastian Stein und Christoph Dernbach