Der Umbruch in der Autoindustrie trennt die Spreu vom Weizen. Nach einer Studie der Unternehmensberatung Ernst & Young (EY) liegt der Autoabsatz im Moment um 5 Prozent unter den Vorjahreszahlen, die Gewinne der 16 größten Hersteller schrumpften im Schnitt um ein Fünftel. Ferdinand Dudenhöffer, Leiter des CAR-Center Automotive Research in Duisburg, sagt der Autobranche bereits ein schlimmeres Jahr voraus als 2009 – das Rezessionsjahr nach der Lehman-Pleite.

„Die Karten werden neu gemischt“

„Die weltweite Autoindustrie befindet sich in einer Absatz- und Gewinnkrise“, sagt auch EY-Autoexperte Constantin Gall. Sie habe konjunkturelle Ursachen, doch die eigentliche Herausforderung des technischen Wandels stehe der Branche erst noch bevor. „In den kommenden Jahren werden die Karten neu gemischt“, sagt Gall.

Nicht jeder kann sich dabei auf ein gutes Blatt verlassen. So verdienen Hersteller wie Nissan, Mitsubishi und Mazda derzeit kaum Geld. Es stünden „nie dagewesene Umbrüche“ bevor, denen nicht alle Unternehmen gewachsen sein dürften, erklärt Gall, ohne Namen zu nennen. Dagegen konnten sich Toyota, VW und General Motors gegenüber dem Vorjahr sogar verbessern.

„Wir stehen am Anfang eines Ausleseprozesses“

Der Experte sagt deshalb weitere Kooperationen und sehr weit reichende Partnerschaften voraus. Nur so ließen sich die enormen Kosten und Risiken bei den Zukunftsinvestitionen letztlich in den Griff bekommen. „In jedem Fall stehen wir am Anfang eines Ausleseprozesses“, sagt Gall. Der gestaltet sich in der Autobranche allerdings schwierig, denn die Zukunft der Hersteller ist wegen deren Größe auch immer ein politisches Thema. VW und Ford haben gerade ein Bündnis für bestimmte Modelle, den Elektroantrieb und das autonome Fahren gebildet. Eine Fusion steht ausdrücklich nicht zur Debatte.

Das haben Fiat-Chrysler (FCA) und Renault versucht, doch ihre Fusionsverhandlungen sind schnell gescheitert – vor allem an Forderungen des französischen Staats, der an Renault beteiligt ist. Allerdings kursieren Gerüchte, dass die Manager beider Seiten ihre Gespräche schon wieder aufgenommen hätten. Das zeigt, wie hoch der Druck vor allem bei FCA ist.

Nach EY-Zahlen schrumpften Umsatz und Gewinn des italienisch-amerikanischen Konzern im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr jeweils um 8 Prozent. Renault konnte den Umsatz zwar steigern, büßte aber 12 Prozent Gewinn ein. Der Gewinn des japanischen Renault-Partners Nissan ist nahezu auf Null geschrumpft.

„Die Situation in China wird immer ungemütlicher“

Die aktuelle Marktschwäche komme relativ unerwartet, sagt Peter Fuß, ebenfalls Automobilexperte bei EY. Zwar war der chinesische Markt schon im vergangenen Jahr erstmals nach langem Boom geschrumpft, aber allgemein war erwartet worden, dass die Regierung mit Förderprogrammen dagegen angehen würde. Doch die Regierung agiert vorsichtig, „die Situation in China wird immer ungemütlicher“, sagt Fuß. Das passe nicht zu den Planungen vieler Unternehmen, die auf Wachstum gesetzt hätten. Das hätten vor allem die Autobauer aus Frankreich und den USA zu spüren bekommen.

VW, von China abhängig wie kein anderer Hersteller, scheint dort nach dem schwachen Vorjahr jetzt das Gröbste hinter sich zu haben. Das liegt auch an der Flut neuer SUV-Modelle, die VW herausbringt, nachdem das Segment lange vernachlässigt wurde. Die EY-Studie zeigt, dass sich diese Autos nicht nur gut verkaufen, sondern auch mehr einbringen als ihre konventionellen Schwestermodelle.

Während nämlich die Stückzahlen schrumpfen, steigt der Umsatz der Branche – die einzelnen Autos sind im Schnitt also teurer als vor einem Jahr. Gall und Fuß erklären das mit dem Trend zum SUV. Die meisten Autos dieser Kategorie haben zwar technisch kaum etwas mit Geländewagen zu tun, sehen aber so aus – und werden deshalb teurer bezahlt. Zudem werden sie öfter von Privatkunden gekauft, die ihre Autos besser ausstatten und weniger Rabatt bekommen als Firmenkunden. So basieren Modelle wie VW T-Roc und Renault Captur auf Golf und Clio – bringen aber deutlich mehr Umsatz und Gewinn. Auch das erklärt die unterschiedlichen Ergebnisse der verschiedenen Hersteller.

Kommentar zum Thema von Stefan Winter :

Der Ruf nach Staatshilfen ist nur eine Frage der Zeit

Die Feststellung ist nicht neu, aber die Tragweite noch nicht überall realisiert: Die Autoindustrie fährt in ihre schwerste Zeit. Man kann viele überstandene Krisen und Umbrüche aufzählen, aber nie haben sich die großen Herausforderungen so geballt wie jetzt. Die aktuelle Nachfrageschwäche ist nur der vertraute Teil des Krisenszenarios – nicht schön, kommt aber immer wieder. In diesem Fall aber folgen darauf schärfere CO2-Vorschriften, die so oder so teuer werden: als Investition in neue Technik vorher oder als Strafe hinterher. Verbunden ist das mit dem Weg in die Elektromobilität – noch teurer und mit unsicherer Rendite. Dann wäre da noch die Vernetzung mit riesigem Entwicklungsaufwand. Und nebenbei der Zwang, für die ärmere Hälfte der Welt die konventionelle Technik weiterzuentwickeln.

Alles zusammen wird manchen Anbieter überfordern, und Rettungskonzepte sind rar. Fusionen sind für die Anleger kaum noch attraktiv, weil man sich bei Autobauern inzwischen viel zu viele unerwünschte Altlasten einkauft. Gegenseitige Beteiligungen sind starr, formalistisch und bringen dabei wenig. Projektbezogene Kooperationen wie die von VW und Ford vermeiden das – sind aber kompliziert zu verhandeln. Zudem muss jede Seite der anderen etwas zu bieten haben. Was also wird aus Herstellern, die schon jetzt nicht genug Geld zum Investieren haben – und nach ein, zwei schlechten Autojahren nicht einmal zum Überleben? Der Ruf nach Staatshilfen ist in einigen Ländern nur eine Frage der Zeit.

Von Stefan Winter