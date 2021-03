Frankfurt/Main

Das wird extrem zäh. Die Deutsche Bahn hat die Lokführer abermals aufgefordert, am Freitag mit Tarifverhandlungen zu beginnen. Doch deren Gewerkschaft GDL dringt darauf, dass zuvor Rahmenbedingungen geklärt werden. Schon kursieren Mutmaßungen über Streiks.

Der Hintergrund: Es geht nicht nur um mehr Geld, sondern um einen Machtkampf im Bahnkonzern. Die GDL hat bestehende Tarifverträge gekündigt. Zudem ist Ende vorigen Jahres eine Vereinbarung ausgelaufen, die festlegte, dass für eine Reihe von Berufsgruppen bei der DB sowohl die Verträge der GDL als auch die der konkurrierenden Verkehrsgewerkschaft EVG gelten.

GDL sieht Existenz gefährdet

Das Ende dieses Grundsatztarifvertrags bedeutet, dass nun das seit 2015 geltende Tarifeinheitsgesetz (TEG) zum Zuge kommen müsste. Es schreibt vor, dass für die Beschäftigten eines Betriebes nur ein Tarifvertrag gelten darf – der der größeren Gewerkschaft. Die GDL sieht durch dieses Paragrafenwerk ihre Existenz gefährdet. Die GDL hat rund 35.000 Mitglieder, bei der EVG sind es insgesamt etwa 180.000.

Bahn-Personalchef Martin Seiler hat derweil bereits damit begonnen, die Mehrheitsverhältnisse in den gut 70 Betrieben der Deutschen Bahn zu klären, in denen es derzeit konkurrierende Tarifverträge gibt.

„Maßlos und unsolidarisch“

Vorigen Freitag hat die GDL indes ihre Forderungen vorgelegt: 4,8 Prozent mehr Geld und eine einmalige Corona-Prämie von 1300 Euro. Noch wichtiger: Das alles soll in einem „Eisenbahn-Flächentarifvertrag“ festgehalten werden, der nicht nur für Zugpersonal, sondern auch für die Arbeitnehmer im Netzbetrieb, in der Fahrzeug- und Fahrweginstandhaltung, in den Verkehrs- und in den Infrastrukturunternehmen gelten soll. Der DB-Vorstand hat die Forderungen bereits als „maßlos und unsolidarisch“ zurückgewiesen. Kostensteigerungen von 46 Prozent wären die Folge, hieß es. Angesichts der kritischen Lage – wegen der Pandemie – sei das verantwortungslos.

Gleichwohl will sich das Bahn-Management am Freitag in Berlin mit GDL-Vertretern an einen Tisch setzen, um über diese Forderungen zu verhandeln. Die GDL lehnt dies bislang ab. Sie will erst einmal Grundsatzfragen klären. Nämlich, wie mit der Umsetzung des Einheitsgesetzes weiter umgegangen wird. Verhandlungen fänden nur statt, wenn die DB zuvor erklärt habe, ob die Bestimmungen des TEG in Kraft gesetzt werden oder nicht, heißt es bei der GDL.

Eine solche Verständigung muss aber mit allen Beteiligten einvernehmlich geklärt werden, also auch mit der EVG. Die hat aber bereits Nein gesagt: Es bedürfe derzeit keinerlei gemeinsamer Gespräche. Begründung: Ziel solcher Vereinbarungen könne nur sein, „den Grundsatz der gewerkschaftlichen Konkurrenz auszuschließen. Dazu ist die GDL nicht bereit“, heißt es in einem Schreiben der EVG an Seiler.

Von Frank-Thomas Wenzel