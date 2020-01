Tarifkonflikt: Verdi droht mit Warnstreiks im Speditions- und Logistikgewerbe

Hannover

Im Tarifkonflikt im niedersächsischen Speditions- und Logistikgewerbe ruft die Gewerkschaft Verdi zu Warnstreiks auf. Bereits am Montag haben nach Angaben von Verdi Beschäftigte der Firma CAT in Lehrte gestreikt. Weitere Arbeitsniederlegungen sollten unter anderem bei Schenker, DPD und UPS folgen, kündigte die Gewerkschaft am Dienstag an.

In der zweiten Runde der Tarifverhandlungen am 23. Januar wurde keine Einigung erzielt. Verdi fordert eine Lohnerhöhung um 6,5 Prozent mit einer Laufzeit des Tarifvertrages von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber haben bisher eine Anhebung um insgesamt 3,5 Prozent in zwei Stufen angeboten, die Vertragslaufzeit soll 24 Monate betragen. Verdi-Sekretär Christoph Feldmann bezeichnete das Angebot als „unzureichend“. Die Unternehmen könnten nun mit einer besseren Vergütung konkret etwas gegen den Fachkräftemangel in der Branche unternehmen.

Arbeitgeber sprechen von „guten und konstruktiven Gesprächen“

Benjamin Sokolovic, Geschäftsführer des Gesamtverbandes Verkehrsgewerbe Niedersachsen (GVN), wollte sich inhaltlich nicht weiter zu den Verhandlungen mit Verdi äußern. Er bezeichnete die Gespräche als „gut, konstruktiv und keinesfalls gescheitert“. Der nächste Verhandlungstermin ist für den 6. Februar in Hannover anberaumt. Eine vierte Verhandlungsrunde ist für den 12. Februar geplant.

Von Sebastian Stein