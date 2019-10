Hannover

Bei der Hanomag Lohnhärterei mit ihren rund 200 Beschäftigten in Hannover-Marienwerder wird der Streit über einen Tarifvertrag immer härter. Nach einem ganztägigen Warnstreik am Donnerstag, an dem nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall die Hälfte der Belegschaft in mehreren Versammlungen teilnahm, droht...