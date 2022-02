Hannover

Trotz der weltweiten Corona-Krise hat der Umschlag im Tiefwasserhafen Wilhelmshaven zugenommen. „Wir verzeichnen bei der Umschlagsmenge das beste Jahresergebnis seit der Betriebsaufnahme des Jade-Weser-Ports, der Hafen ist etabliert“, sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) am Montag bei der Jahrespressekonferenz der niedersächsischen Hafengesellschaft N-Ports. So habe im vergangenen Jahr in Wilhelmshaven die Umschlagsmenge bei 712.953 Standardcontainern (TEU) gelegen – eine Steigerung um 68,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr (423.243 TEU). Das Ergebnis sei sogar besser gewesen als das Vorkrisenergebnis von 2018 (655.790 TEU).

Auch am Tiefwasserhafen muss gebaggert werden

Wesentlich zu dieser Entwicklung beigetragen haben nach Althusmanns Worten der deutliche Anstieg von ungeplanten Schiffsanläufen und die pandemiebedingten temporären Routenänderungen von Diensten aus anderen nordeuropäischen Häfen nach Wilhelmshaven. „Mit Hapag-Lloyd ist jetzt eine der weltweit fünftgrößten Reedereien am Jade-Weser-Port beteiligt, zudem hat der Terminalbetreiber Eurogate angekündigt, in den kommenden drei Jahren rund 150 Millionen Euro zu investieren.“ Damit habe der Tiefwasserhafen eine sehr gute Wachstumsperspektive. Dies zeige auch die Tatsache, dass die China-Logistics-Group Investitionen von 100 Millionen Euro zum Ausbau von Hallen- und Freiflächen am Wilhelmshavener Hafen plane. Althusmann berichtete auch, dass zum Fahrplanwechsel im Dezember 2022 die Bahnstrecke nach Oldenburg elektrifiziert werde.

Lesen Sie auch Jade-Weser-Port: Niedersachsen offen für Einstieg der Reederei Hapag-Lloyd

Insgesamt haben alle niedersächsischen Häfen leichte Zuwächse gegenüber dem Jahr 2020 erfahren. So ist mit rund 51,41 Millionen Tonnen Gütern der Umschlag an den neun niedersächsischen Seehäfen 2021 gegenüber dem Vorjahr um 6 Prozent gestiegen, berichtete N-Ports-Geschäftsführer Andre Heim. Im Jahr 2019 hatte der Umschlag noch bei 53,5 Millionen Tonnen gelegen. Im Umschlag flüssiger und fester Massengüter wurden 2021 insgesamt 37,54 Millionen Tonnen und somit rund zwei Prozent mehr Massengüter im Seeverkehr umgeschlagen als im Vorjahr.

Land schießt jährlich 40 Millionen Euro zu

Holger Banik, Geschäftsführer von N-Ports berichtete, dass 45.350 Beschäftigte direkt oder indirekt mit der niedersächsischen Hafenwirtschaft zu tun hätten. Allein die Ansiedlung von Siemens in Cuxhaven habe 1000 neue Jobs gebracht. N-Ports werde in diesem Jahr 28,7 Millionen Euro in neue Projekte investieren und 45 Millionen Euro für die Instandhaltung der neun Häfen ausgeben. Allein 7 Millionen Euro seien davon für die Ausbaggerung der Häfen nötig, die sogar beim Tiefwasserhafen Wilhelmshaven gemacht werden muss und hier mit 2,5 Millionen Euro zu Buche schlägt. Der Brexit hat sich vor allem in Cuxhaven ausgewirkt, wo es bei den Ausfuhren von Neuwagen einen Rückgang um 25 Prozent gegeben habe, während es bei den Importen Zuwächse gegeben habe.

Die Landesregierung werde auch in diesem Jahr 40 Millionen Euro für Betriebskostenzuschüsse und Investitionen an die landeseigene Hafeninfrastrukturgesellschaft N-Ports zur Verfügung stellen, kündigte Minister Althusmann an. Die großen Themen wie Klimaschutz, Digitalisierung und demografischer Wandel greife N-Ports in verschiedenen Projekten auf. So böten Wilhelmshaven und Stade beste Voraussetzungen Strukturen für Flüssiggas (LNG) aufzubauen, das im Schiffsverkehr vermehrt eingesetzt wird und das umweltfeindliche Schweröl ersetzen soll.

Von Michael B. Berger