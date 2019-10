Hannover

Niedersachsens Landwirte blicken auf das dritte schwierige Erntejahr in Folge zurück – der Grund ist abermals eine lang anhaltende Trockenheit. „Im Unterschied zum Vorjahr waren die Auswirkungen auf die Erträge aber regional sehr unterschiedlich“, sagte Gerhard Schwetje, Präsident der Landwirtschaftskammer, am Dienstag bei der Vorstellung der Erntebilanz in Hannover. Viele Betriebe seien mit einem „blauen Auge“ davongekommen, andere hätten eine miserable Ernte hinnehmen müssen.

Schlechte Ernten auf Sand

Ursache der großen Differenzen seien die ungleiche Verteilung der Niederschläge und das unterschiedliche Speichervermögen der Böden, erklärte Schwetje. Vor allem Regionen mit sandigen Böden wie etwa in der Lüneburger Heide oder im Westen Niedersachsens hätten schlechte Ernten eingefahren. Landschaften etwa in Küstennähe oder die Bördegebiete dagegen hätten teilweise sogar Spitzenerträge erzielt.

Landwirtschaft fordert Wassermanagement

Landwirte, die ihre Flächen beregnen, hätten die Folgen der Trockenheit abmildern können und um 20 bis 60 Prozent höhere Erträge als Kollegen erreicht, die dies nicht tun, hieß es. Ein Problem ist nach Angaben von Ekkehard Fricke vom Fachbereich Pflanzenbau der Kammer, dass Wasser nicht unbegrenzt zur Verfügung steht und die Mengen nach dem beregnungsintensiven Vorjahr eingeschränkt werden mussten. „Wir brauchen ein Wassermanagement etwa durch effektivere Beregnungsmethoden und durch Speichermöglichkeiten“, sagte Fricke. Bei den Niederschlägen habe man kein Mengen-, sondern ein Verteilungsproblem: „Der Regen fällt nicht dann, wenn er benötigt wird“.

Mäuseplage auf Grünflächen

Die Situation stellt sich für 2019 nicht nur regional unterschiedlich dar, sondern auch bei den einzelnen Betriebsarten. Bei Mais und Grünland seien die Erträge wegen der Trockenheit ernüchternd gewesen, erklärte die Landwirtschaftskammer. Beim Grünland kam laut Schwetje noch eine flächendeckende Mäuseplage hinzu. „Nimmt man Grünland und Mais zusammen, waren in Niedersachsen gut eine Million Hektar Futterfläche betroffen“, sagte der Kammerpräsident.

Schlechte Aussichten für Milchviehhalter

Die Folgen bekommen vor allem die Milchviehhalter zu spüren. Die Futtersituation sei angespannt, weil es kaum Restbestände aus dem Vorjahr gebe und die Grassilagen aus dem Frühjahr ebenfalls bald aufgebraucht seien. Betriebe müssten für ihre Tiere Futter hinzukaufen, Rationen mit Stroh strecken – oder gleich die Bestände verkleinern. Weil zudem derzeit die Milchpreise sinken, vermutet die Kammer, dass viele Bauern wegen des Kostendrucks aufgeben werden.

Immer weniger Raps

Besser ist die Lage beim Getreideanbau. Die Erntemenge ist gegenüber dem ertragsschwachen Vorjahr bei guter Qualität um 28 Prozent höher ausgefallen – sie liegt aber immer noch leicht unter dem langjährigen Mittel. Für die Kartoffelbauern ist laut Bilanz die Beregnung entscheidend gewesen. Wo es Wasser gab, sei die Ernte durchschnittlich gewesen, wo es fehlte, seien starke Einbußen zu verzeichnen. Auch die Qualität der Knollen habe unter Trockenheit und Hitze gelitten. Die Anbaufläche in Niedersachsen – ohnehin schon Kartoffelland Nummer eins in Deutschland – hat noch zugenommen. Dies betrifft allerdings nicht Speisekartoffeln, sondern Kartoffeln, die zu Stärke, Chips oder Pommes frites verarbeitet werden.

Zum Verlierer unter den Feldfrüchten auf Niedersachsens Äckern entwickelt sich der Raps, dessen Flächenanteil in den vergangenen fünf Jahren um 40 Prozent zurückgegangen ist. Als Grund nennt die Kammer außer der Witterung auch die häufige Kritik am Einsatz von Insektiziden, der mit dem Rapsanbau verbunden ist.

Landwirte sollen „aktiven Klimaschutz“ betreiben Niedersachsens Landwirtschaft sieht sich durch den Klimawandel doppelt gefordert. „Wir müssen uns anpassen und gleichzeitig aktiven Klimaschutz betreiben“, erklärte Gerhard Schwetje, Präsident der Landwirtschaftskammer. Ansgar Lasar, Klimabeauftragter der Kammer, rät den Bauern zu vielfältigeren Fruchtfolgen und nannte als Beispiel Sojabohnen, Süßkartoffeln, Möhren oder Zwiebeln. Der Humusanteil im Boden könne erhöht werden. Möglich seien auch wassersparende Anbauverfahren wie die Mulchsaat, durch die auf das Pflügen verzichtet werden könne. Ihren Treibhausgasausstoß könne die Landwirtschaft etwa durch effizienteren Stickstoffeinsatz oder durch Energiegewinnung aus nachwachsenden Rohstoffen mindern. Die Kammer habe einen Treibhaus-Emissions-Kalkulator entwickelt, sagte Lasar. Mit dessen Hilfe können sich Betriebe eine individuelle und produktbezogene Klimabilanz erstellen lassen. „Wir wissen, dass sich viele Klimaschutzmaßnahmen rechnen.“ Das durchschnittliche Vermeidungspotenzial liege bei 50 Tonnen Treibhausgas je Betrieb und Jahr.

Von Bernd Haase