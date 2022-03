Hannover

Der Tui-Großaktionär Alexej Mordaschow gehört zu den Geschäftsleuten und Oligarchen aus dem Umfeld von Russlands Präsident Wladimir Putin, gegen die die Europäische Union Sanktionen verhängt hat. Unter anderem werden Vermögenswerte dieser Unternehmer in der EU eingefroren, wie am Montagabend aus einer Veröffentlichung im EU-Amtsblatt hervorging. Zudem wird die Reisefreiheit dieser Personen eingeschränkt. Der Stahl- und Minen-Magnat Mordaschow ist der größte Einzelaktionär der Tui-Group. Er hält etwa 34 Prozent der Anteile an dem Touristikunternehmen.

Der 56-Jährige war 2018 laut „Forbes-Liste“ der viertreichste Russe mit einem Vermögen von geschätzt 20,5 Milliarden Dollar. Medienberichten zufolge ist er ein Freund und Vertrauter von Putin, der den Ukraine-Krieg vom Zaun gebrochen hat. Unlängst hat Mordaschow über seine Firma Unifirm weitere Tui-Aktien erworben und dem Unternehmen damit eine Kapitalerhöhung ermöglicht, um Corona-Hilfen zurückzuzahlen.

Tui-Chef Friedrich Joussen wandte sich am Montag mit einem Rundbrief an die Beschäftigten. Er sei von einigen Mitarbeitern auf die Beteiligung von Mordaschow an dem Unternehmen angesprochen worden, schreibt Joussen. Er rechne damit, dass aus der Verbindung mit Mordaschow „keine nachhaltig negativen Folgen“ für die Tui einträten.

Investor mit Sperrminorität

34 Prozent der Anteile – das bedeutet, dass Mordaschow bei wichtigen Unternehmensentscheidungen in der Tui eine Sperrminorität besitzt. Joussen bemüht sich aber, die Bedeutung herunterzuspielen. „Zwei Drittel unserer Aktionärinnen und Aktionäre kommen aus Deutschland, der EU, dem Vereinigten Königreich, den USA, oder es sind Fonds“, rechnet der Manager vor. Alexej Mordaschow sei zwar „einer von 20 in der Hauptversammlung von den Aktionären gewählten Vertretern im Aufsichtsrat“ – die Tui werde aber „wie jede deutsche Aktiengesellschaft“ vom Vorstand geführt und nicht von den Anteilseignern oder vom Aufsichtsrat.

Der russische Unternehmer Alexej Mordaschow (l.) ist größter Einzelaktionär und Aufsichtsratsmitglied bei der Tui. Vorstandschef Fritz Joussen (r.) stellt klar: Der Konzern werde vom Vorstand geführt – und nicht von den Anteilseignern oder vom Aufsichtsrat. Quelle: Frank Ossenbrink (Archiv)/Peter Steffen (dpa)

Joussen betont, die Tui werde „für unsere Werte stehen und Haltung zeigen“. Tourismus bedeute Völkerverständigung und friedlichen Austausch über Grenzen und Kulturen hinweg. Und er dankt den Beschäftigten, die „im privaten Umfeld und beruflichen Alltag Haltung zeigen und die Menschen in der Ukraine und Menschen auf der Flucht mit Hilfen und Spenden unterstützen“.

Kreuzfahrtschiffe ändern Routen

Für die Tui bedeutet der Kriegsausbruch aber auch ein Umsteuern im operativen Geschäft. Das Unternehmen hat zwar seine Beteiligungen an Veranstaltern in Russland und in der Ukraine vor einiger Zeit veräußert – das Urlaubsunternehmen muss nun aber bei Flug- und vor allem Kreuzfahrtrouten Änderungen vornehmen.

So streicht die Reederei Tui Cruises wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine die Hafenstadt St. Petersburg aus dem Programm. „Vor dem Hintergrund der Ereignisse haben wir uns aus ethischen und moralischen Gründen entschieden, die Fahrpläne unserer Ostsee-Kreuzfahrten von Mai bis Oktober 2022 anzupassen: Wir werden St. Petersburg nicht mehr anlaufen“, teilte eine Sprecherin mit. Tui Cruises werde das Ziel St. Petersburg voraussichtlich durch Klaipeda (Litauen) und Riga (Lettland) beziehungsweise Kopenhagen (Dänemark) und Visby (Schweden) ersetzen, hieß es am Montag. Auch für eine im August geplante Schwarzmeerreise mit Ziel im russischen Sotschi und im ukrainischen Odessa suche Tui Cruises alternative Häfen.

Aida Cruises plant ebenfalls Änderungen

Aida Cruises dürfte dem Schritt bald folgen. Die Reederei wolle in den nächsten Tagen „den Reiseverlauf unserer Kreuzfahrtschiffe in der Sommersaison 2022 im Ostseeraum anpassen“, kündigte eine Sprecherin an. 

Von Conrad von Meding und Marek Majewsky