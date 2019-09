Hannover

Wer Staaten mit guter Bonität Geld leiht, verdient damit schon länger nichts mehr. In Deutschland wirft aktuell keine Bundesanleihe eine positive Rendite ab. Nun können sich auch Konzerne derart günstig finanzieren: Siemens hat erstmals Anleihen platziert, für die Käufer sozusagen Zinsen zahlen. „Noch nie zuvor wurde im Primärmarkt eine Unternehmensanleihe mit einer niedrigeren Rendite angeboten“, teilte der Konzern am Freitag in München mit.

Siemens hat den Investoren Anleihen mit einem Volumen von insgesamt 3,5 Milliarden Euro angeboten. Die Laufzeiten der Papiere betragen zwei, fünf, zehn und 15 Jahre – dann muss Siemens den geliehenen Betrag zurückzahlen. Weil die Nachfrage der Anleger mehr als viermal so hoch war wie das Angebot, mussten die Investoren die Anleihen zu einem hohen Kurs kaufen – und teilweise draufzahlen. Je höher der Kurs einer Anleihe ist, desto niedriger fällt die Rendite aus, die ein Anleger mit dem eingesetzten Geld erzielt. In diesem Fall ergibt sich zum Teil sogar eine negative Rendite.

„Herausragende Bedingungen“

Für die zweijährige Anleihe betrug die Rendite bei der Ausgabe minus 0,315 Prozent, für die fünfjährige waren es minus 0,207 Prozent. Nur bei den längeren Laufzeiten muss Siemens Zinsen von 0,179 beziehungsweise 0,55 Prozent zahlen. „Wir haben herausragende Bedingungen gesichert“, sagte Finanzvorstand Ralf Thomas.

Solvente Staaten und Unternehmen mit gutem Leumund profitieren derzeit von der Angst der Anleger. Wegen der Rezessionsgefahr in Europa und China ziehen Investoren Geld aus Aktiendepots ab und suchen nach einem Parkplatz. Anleihen gelten als vergleichsweise sicherer Hafen – diesen steuern auch Großanleger an, die ihr Geld ohnehin nicht in Dividendenpapiere investieren dürfen, beispielsweise manche Pensionsfonds.

Zudem engagieren sich Spekulanten am Anleihenmarkt: Sie setzen darauf, dass das Zinsniveau weiter fällt – in der Folge würden die Kurse der Anleihen steigen. Die Anleger könnten Anleihen also vor dem mit dem Emittenten vereinbarten Rückzahltermin mit Gewinn verkaufen.

