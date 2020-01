Verunsicherung bei Wabco: Belegschaft fordert Standortgarantien

Hannover

Kurz vor dem Vollzug der Übernahme der Firma durch den Autozulieferer ZF wächst beim Bremsenspezialisten Wabco die Nervosität. Wegen der unsicheren Perspektiven für die Branche fordern die Betriebsräte der Wabco-Standorte in Hannover und Gronau eine Beschäftigungsgarantie bis Ende 2023. „Aktuell sind die Mitarbeiter an allen deutschen Standorten massiv verunsichert“, sagte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Jens Schäfer. „Der Wandel in der Nutzfahrzeugindustrie fordert von den Belegschaften eine hohe Bereitschaft zu Veränderungen – dafür erwarten wir eine Gegenleistung.“

Der ZF-Konzern hatte im März vergangenen Jahres den Kauf von Wabco für rund 6,2 Milliarden Euro angekündigt. Inzwischen haben die Aktionäre beider Konzerne der Übernahme zugestimmt – ZF will sie in den nächsten Monaten abschließen. Man warte nur noch auf Genehmigungen durch die Kartellbehörden, hieß es in Friedrichshafen. Mit einem Umsatz von zusammen 40 Milliarden Euro verkürzt der neue Verbund den Abstand zu den Marktführern Bosch und Continental, die Erlöse von rund 47 beziehungsweise 45 Milliarden Euro erzielen.

Gronau beliefert nur die Werkstätten

Grundsätzlich sehen die Arbeitnehmervertreter von Wabco und die IG Metall in der Übernahme durch ZF mehr Chancen als Risiken. Beide Unternehmen ergänzten sich in wesentlichen Produktbereichen und in ihrem technischen Know-how, erklärten sie. Gemeinsam mit Wabco könne der Konzern vom Bodensee das Komplettsystem für Getriebe und Fahrwerk mit Bremsen für Nutzfahrzeuge aus einer Hand anbieten. Die 1869 gegründete „Westinghouse Air Brake Company“ ist hinter Knorr-Bremse die Nummer zwei auf dem Weltmarkt.

Doch es gibt auch Sorgen: Am Standort Hannover mit etwa 2200 Beschäftigten sind die Auftragseingänge zuletzt um etwa 10 Prozent gesunken. In Gronau bei Hildesheim befürchten die 260 Mitarbeiter, dass dort keine neu entwickelten Produkte mehr hergestellt werden. Das Werk ist derzeit auf Kompressoren für das Ersatzteilgeschäft für Werkstätten spezialisiert. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müsse man jedoch mit Erstkunden aus der Automobilindustrie ins Geschäft kommen, betonten Betriebsräte.

In Mannheim sind die Jobs vorerst sicher

Nach Angaben der IG Metall ist das Arbeitsvolumen in Gronau in den vergangenen Jahren um fast 30 Prozent gesunken. 2019 seien rund 40 Stellen weggefallen. Teile der Fertigung habe Wabco nach Brasilien, China und an andere Standorte in Europa verlagert. Darüber hinaus seien Maschinen und Anlagen zum Teil in einem schlechten Zustand, heißt es bei der Gewerkschaft: „So ein kleiner Standort kann sonst schnell obsolet werden.“

Die Arbeitnehmervertreter dringen deshalb auf eine Beschäftigungsgarantie nach dem Vorbild des Mannheimer Werks mit 350 Mitarbeitern, in dem vor allem Radbremsen für Lastwagen produziert werden. Dort investiert Wabco knapp 9 Millionen Euro in den Bau einer Halle. Zudem will das Unternehmen ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum errichten. Darüber hinaus hat das Management zugesagt, bis Ende 2023 auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten. „Eine solche Garantie erwarten auch die Beschäftigten in Niedersachsen“, sagte Betriebsratsratschef Schäfer.

„Angelegenheiten streng vertraulich“

Wabco will zu den Forderungen der Arbeitnehmervertreter keine Stellung nehmen. „Wir äußern uns nicht zu laufenden Gesprächen mit unseren Betriebsratskollegen – diese Angelegenheiten sind streng vertraulich“, sagte eine Unternehmenssprecherin.

