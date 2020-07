Hannover

Die sogenannten Digital Days, digitale Ersatzveranstaltung für die ausgefallene Hannover Messe, haben an ihren zwei Veranstaltungstagen mehr als 10.000 Teilnehmer verzeichnet, die sich insgesamt rund 50.000-mal zu einem der 110 Programmangebote zuschalteten. Zum Vergleich: Zuletzt kamen zur fünftägigen Industriemesse im vergangenen Jahr rund 200.000 Besucher auf das Gelände.

Vorstandschef Köckler : „Wir haben Geschichte geschrieben“

Die Messegesellschaft bezeichnet die Digital Days trotzdem als Erfolg. „Wir haben Geschichte geschrieben und eindrucksvoll belegt, dass wir auch digitale Veranstaltungen können“, sagt der Vorstandsvorsitzende Jochen Köckler. Wegen Corona hatte die Gesellschaft im Frühjahr sämtliche folgenden Veranstaltungen auf dem Gelände nach und nach absagen müssen und ist dadurch in wirtschaftliche Nöte geraten.

Wirtschaftsminister sieht beschleunigte Digitalisierung

Beim Onlineformat mit Vorträgen, Präsentationen und Livediskussionen waren 200 Redner und 100 Partnerunternehmen dabei. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hatte zur Eröffnung gesagt, er finde es hervorragend, dass die Veranstalter eine neue Plattform anbieten. „Das Format wird die gewohnte Messe zwar nicht abschaffen, aber möglicherweise dauerhaft ergänzen“, erklärte er. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sagte, die Corona-Krise beschleunige die Digitalisierung in der Industrie: „Es wird für die Unternehmen künftig noch wichtiger, die eigenen Geschäftsmodelle agil anzupassen“.

Inhalte sind im Netz einsehbar

Das will die Messegesellschaft auch tun. Köckler kündigte für die Zukunft hybride Formate an, also Mischformen zwischen Veranstaltungen vor Ort und im Netz. Man sei mit digitalem Know-how und inhaltlicher Expertise für den Neustart nach der Krise gerüstet. Die Inhalte der Digital Days bleiben weiterhin online auf der Internetseite der Hannover Messe einsehbar.

Von Bernd Haase