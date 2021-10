Hannover-Stöcken

Der Serienstart eines neuen Modells ist für Autohersteller vom Chef bis zum einfachen Arbeiter eigentlich immer ein Grund zum Feiern. Doch der Baustart des neuen VW-Transporters T7 ruft bei den Beschäftigten von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) in Hannover-Stöcken eher gemischte Gefühle hervor.

„Das ist für die Belegschaft hochemotional, wenn sie sehen, dass beim nächsten Modell ihre Arbeitsplätze einfach weg sind“, sagt Josef Baumert, Vorstand für Produktion und Logistik bei VWN. Denn im Hintergrund laufen schon die Vorbereitungen für den Start des ID.Buzz im kommenden Jahr – des ersten vollelektrischen Transporters, für dessen Bau deutlich weniger Beschäftigte gebraucht werden. „Es ist ein Riesensprung für die Kollegen – aber eben auch ein Rationalisierungsschub, der bisher seinesgleichen sucht“, sagt Baumert.

Immer mehr Arbeitsabläufe sind automatisiert

VWN steckt mitten im Wandel. Bis 2029 gibt es an dem Standort grundsätzlich eine Jobgarantie. Doch so gut wie alle über Ruhestand oder Altersteilzeit ausscheidenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden künftig durch Roboter und Software ersetzt. Und das werden immer mehr: Beim Vorgängermodell des aktuellen Transporters, dem T6.1, liegt der Automatisierungsprozess in der Fertigung noch bei 77 Prozent. Bei dem neuen T7-Multivan seien bereits 93 Prozent der Arbeitsabläufe automatisiert, teilt das Unternehmen mit. Während beim T6 gut 250 Beschäftigte je Schicht im Karosseriebau eingesetzt waren, sind es beim T7 weniger als ein Fünftel. Auch das Lackieren ist weitgehend automatisch, nur an kritischen Stellen wird manuell nachgebessert.

Den T7 baut VWN als Plug-in-Hybrid. Das Unternehmen hat aber auch zwei reine Benziner und eine Dieselversion im Angebot. Im November soll das Fahrzeug auf den Markt kommen.

„Das ist für die Belegschaft hochemotional“: VWN-Produktionsvorstand Josef Baumert. Quelle: Tim Schaarschmidt

Großer Schritt für das Werk

Für das VWN-Werk ist der Serienstart des ID.Buzz ein großer Schritt. Der Standort gilt als zentrales Element der Elektrostrategie des Konzerns. Der E-Bus wird auch eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des autonomen Fahrens spielen und dessen Funktionen konzernweit zuerst anbieten.

Volkswagen rüstet das Werk Hannover schrittweise auf die ausschließliche Produktion von Elektroautos um – so wie auch Zwickau oder Emden. Spätestens 2025 sollen mehrere Varianten eines Oberklasse-SUV mit eigener Software hinzukommen. Mit dem Gemeinschaftsprojekt, in das Audi, Porsche und Bentley eingebunden sind, will der Konzern vor allem Tesla angreifen. „Damit werden wir eine der modernsten Fabriken im Volkswagen- Konzern“, sagt Baumert.

Der T7 ist noch ein Verbrenner, der Nachfolger wird es nicht mehr sein – damit fallen viele Arbeitsschritte bei Volkswagen Nutzfahrzeuge weg. Quelle: Tim Schaarschmidt

Derzeit arbeiten am Stammsitz Hannover etwa 13 000 Menschen. Es sei vereinbart, dass VWN bis Ende des Jahrzehnts rund 5000 Beschäftigte weniger haben werde, erklärt Baumert. Es soll aber keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Die Transformation läuft, neben freiwilligem Ausscheiden von Beschäftigten auch über interne Weiterqualifikation. Eine Chance für viele sei, dass immer gleiche Handgriffe durch „kreative Kopfarbeit“ abgelöst würden, erläutert die VWN-Personalleiterin in Deutschland, Nassia Zdravkova.

Es entstehen auch neue Arbeitsplätze

Um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterhin in alle Prozesse einzubinden, bietet VWN verschiedene Weiterbildungs- und Qualifizierungsprogramme an. „Es geht nicht nur um die fachliche Kompetenz“, sagt Zdravkova. Bei den Programmen werden auch die persönlichen Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berücksichtigt. Gerade im Bereich der Produktion entstünden durch neue Techniken auch neue Arbeitsplätze. „Aktuell läuft beispielsweise ein Programm, um intern Datenanalysten aufzubauen. Die Teilnehmenden sind keine IT-Spezialisten, haben aber die richtigen Fähigkeiten“, erklärt Zdravkova.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Möchte die Beschäftigten durch Qualifizierung auf den Wandel der Produktion vorbereiten: Personalchefin Nassia Zdravkova. Quelle: Tim Schaarschmidt

Auch den CO2-Ausstoß, der bei der Produktion entsteht, möchte VWN weiter verringern. „Im Vergleich zum Jahr 2010 wollen wir bis 2025 unsere Emissionen um 50 Prozent senken“, sagt Baumert. Von 2025 bis 2030 will das Unternehmen noch einmal 42 Prozent einsparen. Um diese Ziele zu erreichen, seien Hunderte von Maßnahmen im Werk Stöcken notwendig. Um beispielsweise beim Lackieren einen Trocknerschritt zu vermeiden, hat VWN die Struktur seines Lackes überarbeitet. Das spare nicht nur CO2, sondern auch Wasser, sagt Baumert.

T7-Anlauf trotz Chipmangels in der Branche VW in Wolfsburg muss wegen Chipmangels wochenweise die Bänder stoppen, das Opel-Werk in Eisenach stellt sogar bis zum Jahresende die Produktion ein. Auch Volkswagen Nutzfahrzeuge bekommt die Lieferschwierigkeiten bei Halbleitern zu spüren – allerdings nicht so stark. „Der Anlauf des T7 ist trotz schwerer Zeiten vorangegangen“, sagt Produktionsvorstand Josef Baumert. Wegen der Corona-Pandemie und einer angespannten Situation bei der Teilebeschaffung sei vor allem das Testen des neuen Multivans schwierig gewesen. Die Engpässe bei Mikrochips hätten besonders die Produktion des Modells T6.1 beeinträchtigt. Im September habe VWN für 900 Beschäftigte für drei Wochen Kurzarbeit anmelden müssen. Und: „Wir bauen aktuell etwas weniger als eigentlich geplant“, sagt VWN-Sprecher Tobias Salzmann mit Blick auf den T7.

Von Leona Passgang und Jan Petermann