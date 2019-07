Hannover

„Future Logistics Challenge“ heißt ein Wettbewerb für junge Unternehmen aus dem Start-up-Bereich, den der Autohersteller Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) und der Paketzusteller Hermes gemeinsam ausgeschrieben haben. Gesucht werden Lösungen für die Logistik der Zukunft. „Mobilität und Logistik gehören zu den dynamischsten und herausforderndsten Entwicklungsfeldern derzeit“, betonen VWN und Hermes Europe in einer gemeinsamen Mitteilung.

Arbeit der Paketboten soll erleichtert werden

Die Herausforderung liegt unter anderem darin, die Verkehrs-, Luft- und Lärmbelastung durch den Lieferverkehr in den großen Städten in den Griff zu bekommen. In Hannover ist dazu kürzlich im Stadtteil Linden-Nord ein Modellversuch gestartet worden.

„Digitale Konzepte, die Fahrzeuge, Zusteller und logistische Prozesse optimal und auf neue Weise miteinander zu vernetzen, bieten großes Potenzial“, erklärt Susanne Brand, bei Hermes Europe zuständig für den Bereich Innovation. Es gehe darum, die Arbeit von Paketboten zu erleichtern und effizienter zu gestalten.

Bewerbungsfrist läuft bis Ende September

Die Ansatzpunkte dazu sind vielfältig. Gesucht werden Konzepte in den Bereichen Analytik über multimodale Netzwerke, Fahrzeuginfrastruktur, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, Kommunikationsoptimierung und interaktive Fahrer-Apps.

Unterstützt wird der Wettbewerb ebenfalls vom Unternehmen BetahausX. Zunächst können Start-ups aus ganz Europa bis zum 23. September ihre Ideen über die Internetseite des Unternehmens einreichen. Aus diesem Pool wählen die Organisatoren zehn Bewerber aus, die ihre Vorschläge einer Jury präsentieren. Am Ende bleiben zwei übrig. Sie erhalten insgesamt 125.000 Euro als Unterstützung für die Weiterentwicklung ihrer Konzepte.

Von Bernd Haase