Die Omikron-Variante lässt die Corona-Zahlen in ganz Deutschland in die Höhe schnellen. Die hohen Inzidenzen machen nun auch vor den Werkstoren nicht Halt. Das Ergebnis ist Kurzarbeit. Volkswagen muss jetzt aufgrund eines erhöhten Krankenstandes vereinzelt Schichten ausfallen lassen. Für die betroffenen Beschäftigten ist Kurzarbeit angemeldet worden.

Konkret von den Arbeitsausfällen betroffen sind die Montagelinien 2 und 3, an denen der Golf gefertigt wird. Dort fallen am Freitag, 11. Februar, die Nachtschicht, am Freitag, 18. Februar, die Spätschicht, am Montag, 21. Februar, die Frühschicht sowie am Freitag, 25. Februar, ebenfalls die Frühschicht aus. Daneben könne es auch bis zum 28. Februar zu anteiligem Arbeitsausfall in der Fahrzeugvorbereitung der Autostadt kommen.

Omikronwelle führt zu mehr Fehlzeiten

Grund für die kurzfristigen Anpassungen des Produktionsprogramms sind ausnahmsweise mal nicht die fehlenden Halbleiter, die dem VW-Werk in Wolfsburg seit über einem Jahr zu schaffen machen. Vielmehr bekommt Volkswagen jetzt die Omikronwelle zu spüren. Diese ist mittlerweile auch im Werk angekommen. Man verzeichne aufgrund von Erkrankungen und Quarantänemaßnahmen deswegen einen erhöhten Fehlzeitenstand, teilte eine VW-Sprecherin auf Anfrage mit. In Wolfsburg sei besonders die Lackiererei betroffen, was sich letztendlich auch auf die Produktion an den Bändern auswirkt.

Wolfsburg ist dabei allerdings kein Einzelfall. Erhöhte Fehlzeiten verzeichne Volkswagen derzeit an allen westdeutschen Standorten, so die Sprecherin. Auch in anderen Werken kommt es in im Februar deswegen zu vereinzelter Kurzarbeit. Dabei sind ganz unterschiedliche Bereiche betroffen.

Von Steffen Schmidt