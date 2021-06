Hannover

Seit etwa zwei Jahrzehnten ist Uwe H. Reuter Chef der VHV-Gruppe – jetzt hat der hannoversche Versicherungskonzern einen Führungswechsel eingeleitet: Im Juni kommenden Jahres wird Reuter (65) seinen Posten an Thomas Voigt (60) abgeben, der bisher Vorstandssprecher der VHV Allgemeine Versicherung AG ist und auch dem Vorstand der VHV-Holding angehört. Dies teilte die VHV am Dienstag mit. Reuter werde in den Aufsichtsrat der VHV a.G. sowie der VHV Holding AG wechseln. Zudem werden fünf weitere Vorstandspositionen bei den VHV-Gesellschaften neu besetzt.

„Weichenstellungen mit eigenen Führungskräften“

Aufsichtsratschef Peter Lütke-Bornefeld hob hervor, dass die Versicherungsgruppe „einen langfristigen Generationswechsel“ einleite. Reuter, der zuletzt die Digitalisierung des Unternehmens stark vorangetrieben hatte, zeigte sich „ein wenig stolz, all die personellen Weichenstellungen in unseren Gesellschaften mit eigenen Führungskräften besetzen zu können“.

Sina Rintelmann übernimmt 2022 das Ressort Kautions- und Kreditversicherung bei der VHV Allgemeine Versicherungs AG. Quelle: Daniel Moeller

Nachfolger von Voigt als Vorstandssprecher der VHV Allgemeine Versicherung AG sowie im Vorstand der VHV-Holding wird den Angaben zufolge der 39 Jahre alte Sebastian Reddemann. Jüngstes Neumitglied in einem Vorstand der VHV-Gruppe wird Sina Rintelmann (36), die im ersten Halbjahr 2022 bei der VHV Allgemeine Versicherung AG die Verantwortung für das Ressort Kredit- und Kautionsversicherung übernehmen soll.

Von Conrad von Meding