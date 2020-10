Hannover/Salzgitter

Angesichts drastischer Sparpläne hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil den Beschäftigten des MAN-Werks in Salzgitter die Unterstützung der Landesregierung zugesichert. Der SPD-Politiker forderte den zum Volkswagen-Konzern gehörenden Lkw-Hersteller auf, eine „gute Perspektive“ für den Standort zu erhalten.

Dort müsse es weiterhin eine Industrieproduktion geben, betonte Weil, der auch im VW-Aufsichtsrat sitzt, am Montag bei einem Werksbesuch auf Einladung des Betriebsrats. „Ich glaube, der gute Wille dafür ist auf beiden Seiten vorhanden.“ Die Verhandlungen von Arbeitgeber und Arbeitnehmern würden in den nächsten Tagen aufgenommen. Es sei für ihn ein gutes Ergebnis, dass nun klar sei, dass man zügig zusammen an einem Tisch zusammenkomme, sagte Weil am Nachmittag vor dem Werkstor in Salzgitter. Das zermürbende Warten für die Beschäftigten habe damit ein Ende.

Anzeige

1500 MAN-Beschäftigte demonstrieren

Zuvor hatte Weil den Betrieb gemeinsam mit dem MAN-Vorstand Andreas Tostmann und Vertretern von IG Metall und Betriebsrat besichtigt. Während des Weil-Besuches demonstrierten rund 1500 MAN-Beschäftigte vor den Toren in Salzgitter gegen das Sparkonzept des Unternehmens.

Der kriselnde Lkw- und Bushersteller hatte im September angekündigt, weltweit bis zu 9500 von rund 36 000 Stellen zu streichen – und eine Vereinbarung zur Standort- und Beschäftigungssicherung gekündigt.

Nach Einschätzung der Gewerkschaft sind auch in Salzgitter viele Arbeitsplätze gefährdet. Die IG Metall befürchtet, dass der Konzern die Komponentenfertigung im polnischen Krakau zusammenfassen wird. Damit würde der Standort Salzgitter die Produktion von Achsen und Kurbelwellen verlieren – dies könnte 1400 von insgesamt 2400 Stellen kosten, hieß es. Salzgitter wäre dann nur noch ein Logistikstandort. Auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ( SPD) hatte einen Erhalt des Werks gefordert.

„Verluste bei MAN sind erheblich“

„Der MAN-Standort und die dortige Lkw-Achsenfertigung haben eine wichtige Rolle für die Wirtschaft in der Region Salzgitter“, hob am Montag auch der niedersächsische Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) hervor. Die durch die Corona-Krise verstärkten Verluste bei MAN seien allerdings erheblich. „Gänzlich ohne Veränderungen wird es daher wohl nicht gehen, aber eine gelebte Sozialpartnerschaft wird für einen Zeitraum bis 2023 eine verantwortbare Lösung für ein kluges Konzept finden.“

Von Marco Seng