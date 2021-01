Wie viele Arbeitsplätze fallen weg? Streit bei der Meyer-Werft

Papenburg

Bei der Papenburger Meyer-Werft im Emsland, internationaler Spezialist für Kreuzfahrtschiffe, gibt es massive Auseinandersetzungen über einen drohenden Arbeitsplatzabbau. Die Geschäftsführung rechnet in unterschiedlichen Szenarien mit 600 oder 900 oder bis zu 1800 Entlassungen. Betriebsrat und IG Metall protestieren – sie wollen vor allem die Stammbelegschaft schützen und dringen darauf, dass eher Leiharbeits- und Werkverträge beendet werden. Solche Verträge sind für die Firma günstiger als fest angestelltes Personal. Zusätzlichen Ärger bereitet ein Strategiepapier des Vorstands.

Die Corona-Pandemie hat eine Krise auf dem Kreuzfahrtmarkt mit sich gebracht. Neue Schiffe werden derzeit nicht bestellt. Die Meyer-Werft ist von Stornierungen verschont geblieben und hat noch acht Schiffe in den Auftragsbüchern. Sie fertigt derzeit aber nur zwei statt – wie früher – drei Schiffe jährlich. Das Unternehmen hat mitgeteilt, insgesamt gebe es 40 Prozent weniger Arbeit.

Meyer beschäftigt in der Mutterfirma 3500 Mitarbeiter, mit den Angestellten der Tochterfirmen der Firmengruppe sind es rund 4500. Zusätzlich gibt es – die Zahlen schwanken – 2000 bis 3000 Werkvertragsbeschäftigte und Leiharbeiter.

40 Prozent weniger Arbeit heiße zunächst einmal 40 Prozent weniger festangestellte Mitarbeiter, also 1800 – „das ist ein einfacher Dreisatz“, sagt Paul Bloem, früher lange im Betriebsrat, inzwischen aber Mitglied der Geschäftsleitung der Werft und ihr Kommunikationschef. So viele Stellen wolle die Firmenleitung jedoch nicht streichen, beteuert er.

Für Empörung sorgt im Moment ein Papier in Papenburg, in dem die Geschäftsleitung verschiedene Szenarien und ihre möglichen Auswirkungen aufgeschrieben hat; der Norddeutsche Rundfunk hat es zugespielt bekommen und veröffentlicht. Wenn es nur um 600 Stellen gehe, heißt es da, seien Mitarbeiter und Öffentlichkeit „pro GL“. Gemeint ist die Geschäftsleitung. Im Fall von 1800 Entlassungen, ist zu lesen, würden Mitarbeiter und Öffentlichkeit dagegen „stark zum BR tendieren“ – also zum Betriebsrat. Zudem könne der Betriebsrat bei höheren Zahlen „PR“ für sich machen.

Kernaussage also: Bei weniger Entlassungen steht die Firmenspitze gut da, bei mehr Entlassungen der Betriebsrat. Wegen dieses Papiers hat der Betriebsrat die laufenden Verhandlungen über die derzeitige und zu verlängernde Kurzarbeit abgebrochen. Er und die gesamte Mannschaft seien „richtig sauer“, sagt Nico Bloem, der Chef der Arbeitnehmervertretung der Werft (und Neffe von Paul Bloem).

„Bloß ein Arbeitspapier“

Der Betriebsratschef verweist auch auf eine Vereinbarung, die im vergangenen Jahr mit Vertretern der Gewerkschaft und dem niedersächsischen Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) getroffen worden war. Dieser zufolge sollten verbleibende Arbeiten eher von der Stammbelegschaft als von Leiharbeitern erledigt werden. Die Firmenleitung habe aber bereits Werkverträge bis zum Jahresende geschlossen, sagt Nico Bloem. „Wo sind wir denn hier?“

Der Bevollmächtigte der IG Metall für Papenburg und Leer, Thomas Gelder, spricht von „völlig unseriösem“ Vorgehen der Meyer-Chefetage. Für diesen Donnerstag ist eine Protestkundgebung der Meyer-Beschäftigten geplant.

Geschäftsleitungsmitglied Paul Bloem sagt, bei den Szenarien handele es sich bloß um ein „Arbeitspapier“. Es gehe schlicht darum, dass die Werft „wirtschaftlich nicht über die Kante geht“, und darüber müsse gesprochen werden. Die Firmenleitung habe die Zahl der Leiharbeiter und Werkvertragsbeschäftigen bereits runtergefahren. Entlassungen seien trotzdem unvermeidbar.

Minister: „Nicht ohne Einschnitte“

Bloem will sich auf keine Prognose festlegen, glaubt aber nicht an das Worst-Case-Szenario von 1800 abzubauenden Stellen. „Wir alle – Management, Betriebsrat, Gewerkschaft und Politik – wären jämmerliche Loser, wenn wir so viele gehen lassen müssten“.

Werft-Geschäftsführer Thomas Weigend sagt, es gebe „gute Chancen, den Standort insgesamt zu sichern, wenn wir richtig und gemeinsam handeln“. Wirtschaftsminister Althusmann erklärt, dieser Weg sei aber wohl „nicht ohne mitunter schmerzhafte Einschnitte möglich“. Umso wichtiger sei es, dass sich Unternehmen und Arbeitnehmer zügig wieder an einen Tisch setzten. Es sei „im Sinne aller, so viele Stammarbeitsplätze wie möglich auf der Werft zu sichern“.

