Hannover

Die Region Hannover ist die wirtschaftsstärkste Region in Niedersachsen. Das hat das Landesamt für Statistik am Donnerstag mitgeteilt. Mit 51,5 Milliarden Euro waren Unternehmen im Umland für rund 18 Prozent aller in Niedersachsen produzierten Waren und Dienstleistungen verantwortlich. In der Landeshauptstadt betrug das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 34,1 Milliarden Euro. Landesweit stieg das Bruttoinlandsprodukt um 3,2 Prozent auf 287,8 Milliarden Euro.