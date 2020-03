Mehrum

„Das könnte ein wichtiger Beitrag zur Energieversorgung großer Industriekonzerne in der Region, aber auch zur Stabilität des Stromnetzes im Zuge der Energiewende werden“, betonte Kraftwerksgeschäftsführer Armin Fieber nach der sechsstündigen Zusammenkunft in Mehrum ( Landkreis Peine). Mit am Tisch saßen neben Entscheidungsträgern von VW und Salzgitter hochrangige Vertreter des Stromnetzbetreibers Tennet, des Gasnetzbetreibers Gasunie, des Anlagenbauers Siemens, von Wirtschafts- und Umweltministerium sowie vom Energieforschungszentrums Niedersachsen der Universität Hannover.

Das Land setzt auf Wasserstoff: Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) nennt ihn den „global-strategischen Energieträger der Zukunft“. Umweltminister Olaf Lies ( SPD) hat das Ziel ausgegeben „ Niedersachsen zu Drehscheibe und Mittelpunkt der deutschen Wasserstoffwirtschaft zu machen“.

Kraftwerk brachte Millionenverluste ein

In Mehrum läuft im nächsten Jahr die Betriebsgarantie des tschechischen Eigentümerkonzerns EPH aus. Aktuell plant das Kraftwerk einen Betrieb bis 2024, allerdings war es im Vorjahr kaum am Netz und brachte EPH Millionenverluste ein. Eine Machbarkeitsstudie für ein Gaskraftwerk liegt schon länger in der Schublade. Seit einigen Monaten beschäftigt sich die Kraftwerksführung zudem intensiv mit dem Thema Wasserstoff. So kam Fieber auf die Idee, Kunden, Leitungsbetreiber, Anlagenbauer, Landesregierung und Wissenschaft in Mehrum an einen Tisch zu holen.

„ VW und Salzgitter brauchen dringend Wasserstoff – in Mengen, die wir gar nicht liefern könnten“, sagte Fieber am Freitag. „Aber wir können einen Beitrag leisten.“ Das Konzept: überschüssigen Strom nutzen, um Wasserstoff zu erzeugen. Dieser kann entweder weiterverkauft oder aber gespeichert werden, um bei Bedarf später wieder Strom zu generieren.

Standort bietet viele Vorteile

Auch Betriebsratschef Rainer Rettberg-Berkowsky sieht viele Chancen: „Die Industrie hat den Bedarf, anders lässt sie sich gar nicht erhalten“, sagt er. Und in Mehrum sei „vieles schon da“, zum Beispiel große Umspannwerke und Gasleitungen, aber auch ein genehmigter Kraftwerksstandort. Tatsächlich verwies Tennet am Freitag darauf, dass Mehrum ein sehr gut ausgelasteter Netzknotenpunkt sei – und dass eine Wasserstoff-Anlage dort, die wie ein Stromspeicher wirken würde, gut ins Konzept passen würde. Ein unterirdischer Gasspeicher stehe bei Empelde zur Verfügung.

Problem sind hohe Kosten

Das Problem: Die Kosten sind derzeit noch sehr hoch. Deshalb wollen die Beteiligten jetzt gemeinsam Modelle entwickeln, unter welchen Bedingungen sich das Ganze – im Ernstfall ginge es um Investitionen in mindestens zweistelliger Millionenhöhe – doch lohnen könnte. Bis Ende des Jahres soll Klarheit herrschen, in diese Studie haben die beteiligten Unternehmen bereits mindestens einen niedrigen sechsstelligen Betrag gesteckt.

Lesen Sie auch

Von Tarek Abu Ajamieh