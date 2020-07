Hannover

20 Prozent weniger Ausbildungsplätze in niedersächsischen Unternehmen – dieses Ergebnis der IHK-Umfrage klingt auf den ersten Blick erschreckend. Bei genauerem Hinsehen relativiert sich dies.

Der Ausbildungsmarkt ist eben das – ein Markt. Er folgt in vielen Bereichen auch dessen Gesetzen. In diesem Jahr ist nicht nur wegen der Corona-Krise ein besonderes Jahr. Es können sich durch den Wechsel von G 8 zu G 9 auch weniger Schulabsolventen um eine Lehrstelle bemühen. Das Angebot an Bewerbern, vor allem auch an qualifizierten, fällt also geringer aus. Darauf reagieren die Unternehmen in ihren Planungen.

Fachkräftemangel nicht aus dem Blick verloren

Das ist zunächst einmal Realismus und muss noch nicht heißen, dass die Zahl der geschlossenen Ausbildungsverträge am Ende nicht doch etwas höher liegt, als sich derzeit abzeichnet. Trotz aller mit Corona verbundenen Plagen haben die Firmen den Fachkräftemangel – noch vor einem Jahr beherrschendes Thema in der Wirtschaft – nicht aus dem Blick verloren. Das zeigt auch die nach wie vor hohe Bereitschaft, den ausgebildeten Nachwuchs zu übernehmen.

Ausbilden wird die Wirtschaft immer, sonst verliert sie ihre Zukunftsfähigkeit. Was sich ändert, ist die Form der Ausbildung. Sie wird – wie die gesamte Arbeitswelt – in einigen Branchen mehr, in anderen weniger, aber insgesamt digitaler. Das wird manches Unternehmen vor Herausforderungen stellen, vor allem aber auch die Berufsschulen. Sie und ihre Träger müssen sich auf die neue Ausbildungswelt einstellen und damit einen Prozess durchlaufen, der den allgemeinbildenden Schulen derzeit ebenfalls abverlangt wird. Er ist mühsam, aber unabdingbar.

Von Bernd Haase