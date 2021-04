Hannover

Was ist gutes Design? Seit 1954 wird die Antwort darauf jedes Jahr aus Hannover gegeben: Der iF-Design-Award – ältester internationaler Designpreis, entstanden im Umfeld der jungen Industriemesse – kürt im Jahrestakt die weltweit besten Entwürfe, Produkte und Projekte. Jetzt steht ein Stabwechsel an: Nach 25 Jahren gibt Ralph Wiegmann (64) die Geschäftsführung der für die Preisvergabe zuständigen GmbH an den langjährigen Sennheiser-Manager Uwe Cremering (50) ab.

Mittlerweile gibt es viele Designpreise

Design-Awards gibt es inzwischen im Dutzend – und alle stehen stets im Verdacht, nicht nur Auszeichnung, sondern auch ein gewöhnlich-kommerzielles Geschäftsmodell zu sein. Denn die Firmen, die ihre Produkte zur Bewertung einreichen, müssen in der Regel dafür bezahlen. Zwar dürfen nur die Gewinner das Signet des Preises tragen. Bei dem ebenfalls sehr bekannten Red-Dot-Award aus Nordrhein-Westfalen aber war zeitweilig jeder fünfte Einreicher ein Gewinner – das hat vielfach Kritik ausgelöst.

if-Design-Award erhält kein Fördergeld

Beim iF-Award darf dieses Jahr sogar jeder Dritte die Auszeichnung führen. „Diese Diskussion ist so alt wie die Geschichte der Designpreise“, sagt Wiegmann – und weist die Kritik für den iF-Award vehement zurück. Das hannoversche Modell sei nicht nur der älteste international offene Wettbewerb, sondern auch „der einzige überregional bekannte Award, der komplett unabhängig ist, weil er kein Fördergeld erhält, weder von Regierungen noch von Unternehmen“.

Prominente Namen in der Jury

Tatsächlich wacht eine gut 100-köpfige Jury über die Qualität des Preises. Mit dabei sind etwa Design-Legende Michele De Lucchi (bekannt von der Tolomeo-Lampe), der Philips-Designchef Sean Carney oder Volvo-Vizedesignchefin Stina Nilimaa Wickström. Unternehmen wie Apple, Google, Samsung, LG und Ferrari reichen regelmäßig ihre Neuentwicklungen beim iF-Award ein.

Ausgezeichnet beim iF-Design-Award: Der erste Apple-iMac von 1998, die Stadtbahn vom Typ TW 2000 von 1997 und der Eames-Plastic-Chair von Vitra. Quelle: dpa (2), Achim Uhlenhut

„Diese Unternehmen brauchen unsere Auszeichnung weniger für die Außenwerbung, sondern für die innere Kontrolle“, sagt Wiegmann. „Sie wollen wissen, ob ihr Produkt den Test vor der Designjury besteht und sie über Jahrzehnte immer gleichbleibende Qualität liefern“ Siemens etwa habe in 65 Jahren rund 1500 iF-Preise gewonnen. „Dass die Unternehmen ein Interesse an dem Award haben, ist auch eine Auszeichnung für uns“, sagt Wiegmann.

Gegründet 1954 auf der Hannover Messe

Geboren wurde der Preis, der damals Industrie-Forum Design hieß, 1954 auf der Hannover Messe, die damals weitgehend eine Leistungsschau der Industrie im Nachkriegsdeutschland war. Etwa 50 honorige Herren marschierten auf der Messe von Stand zu Stand und prämierten 150 Preisträger für Funktionalität und durchdachte Produktentwicklung.

Heute heißt der Trägerverein International Forum Design, lässt den Award von einer Tochter-GmbH organisieren – und das in ganz anderen Dimensionen. Fast 10.000 Einreichungen hat es für 2021 gegeben, ein Allzeitrekord trotz Corona. Die für den 10. Mai geplante große Gala im Berliner Friedrichstadtpalast mit 2500 Gästen muss wegen der Pandemie trotzdem ausfallen. Der neue Geschäftsführer Cremering verspricht, dass es eine mehrmonatige Designkampagne geben werde, bei der die Gewinner auf ihre Kosten kommen sollen.

Prämierte aus dem Hannover und Umgebung

Zu den Ausgezeichneten in diesem Jahr werden aus Hannover und Umgebung unter anderem der Spar- und Bauverein für Architektur, Symrise aus Hameln und die „Zeitkapsel“ des Designers Sebastian Peetz gehören, mit der Hannover sich für den Titel der Kulturhauptstadt beworben hat. Auch in den Vorjahren gab es immer wieder Award-Träger aus Hannover – etwa das Design der silbernen Stadtbahn TW 2000.

75 Gold-Awards

Nur 75 Produkte oder Projekte dürfen den iF-Gold-Award mit nach Hause nehmen. Welche es in diesem Jahr sind, ist derzeit noch geheim. Erstmals werden alle Einsender eine detaillierte Bewertung der Jury erhalten. Man wolle „maximale Transparenz“ und die Möglichkeit zur Weiterentwicklung bieten, sagt Cremering.

Und was wird sich sonst noch ändern? Längst werde der Award nicht mehr nur für Produkte verliehen, sondern für komplette Konzepte, sagt Cremering: „Bei einem Kühlschrank geht es nicht mehr um das Design des Griffs, sondern darum, ob er mit dem Staubsauger kommuniziert.“ Auf der Hannover Messe von 1954 wäre das undenkbar gewesen. Aber Design hat ja viel damit zu tun, sich auf das Morgen einzustellen.

Von Conrad von Meding