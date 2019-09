Alexander von Humboldt: Der Uropa von Fridays for Future

Er wusste es schon vor zwei Jahrhunderten: „Alles ist Wechselwirkung.“ Alexander von Humboldt hat damit alles gesagt. Er erkannte die globale Dimension unseres Ökosystems und warnte als Erster vor einem vom Menschen verursachten Klimawandel.

Was ist passiert in diesen zwei Jahrhunderten? Die Menschheit hat industriealisiert und Raubbau betrieben, blind für die Folgen, die heute die Erde und ihre Bewohner bedrohen. Heute ist es schlimmer denn je: Wir pumpen Abgase von Erdöl, Kohle, Verkehr in die Luft, als gäbe es kein Morgen. Wir holzen und brennen die Wälder ab, um darauf Soja für die Massentierhaltung anzubauen und mit Giftstoffen zu besprühen.

Das alles hat seine Wechselwirkung. Die Treibhausgase führen zur Erderwärmung, diese wiederum zu Wirbelstürmen und Dürren, die Eisberge schmelzen, der Meeresspiegel steigt. Millionen Menschen sind auf der Flucht vor den Naturkatastrophen, die auf die Erderwärmung zurückzuführen sind.

In der Massentierhaltung werden Kühe und Schweine für die Herstellung von Billigfleisch regelrecht mit Antibiotika gemästet. Das führt zu Resistenzen und lässt gefährliche Keime entstehen, die das Leben der Patienten in den Krankenhäusern bedrohen.

Der Klimawandel, das Artensterben, die Killerkeime sind globale Bedrohungen dieses Jahrhunderts. Wir haben unseren Planeten verheerend zugerichtet. Alexander von Humboldt würde sich im Grab umdrehen. Vielleicht tut er es.

Nun gut, unser Planet wird sich schütteln – und in einigen Millionen Jahren der Evolution vielleicht wieder grün und lebhaft sein. Für unsere Enkel und Urenkel gilt dies nicht. Schon 2050, das legen internationale Studien nah, könnten die Konsequenzen für alle Erdbewohner katastrophale Ausmaße annehmen. Passiert nichts, steht die Auslöschung unserer Art bevor. Dies als apokalyptischen Unsinn abzutun, wäre Unfug. In Indonesien und anderswo sind schon ganze Inseln und Städte in den Fluten versunken. Hierzulande reicht ein Blick auf die extremen Wetterlagen.

Es mag Zufall sein: Während dieses Wochenende landauf landab Feiern zum Humboldt-Jubiläum stattfinden, rüstet sich der Protest im Sinne des bekannten Naturschützers. Eine Woche später, am 20. September, formiert sich die Fridays-for-Future-Bewegung zum globalen Klimastreik. Für die Zukunft des Planeten wäre es wichtig, sie zeigten Erfolge. Das wäre eine gelungene Wechselwirkung.

Von Sonja Fröhlich/RND