Braunbär Bruno hat 2006 für heftige Debatten gesorgt, die Behörden ins Schwitzen gebracht: Wie soll man mit einem Wildtier umgehen, das mehr als hundert Jahre in der Gegend ausgerottet war? Jetzt ist wieder ein Bär da. Doch Bayern ist für den ungewöhnlichen Besuch gut gerüstet.

Bär in Bayern: Soll er bleiben, will er das und wie umgehen mit ihm?

