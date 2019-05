Botsuana gibt Elefanten wieder zum Abschuss frei

Gaborone

Botsuana will die Jagd auf Elefanten wieder erlauben. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Demnach soll das Jagd-Verbot, das das afrikanische Land 2014 erlassen hatte, nun wieder aufgehoben werden. Die Elefantenpopulation sei ausreichend groß und beeinträchtige die Landwirtschaft, hieß es.

Experten hätten sich für eine Aufhebung des Verbots ausgesprochen, teilte das Umweltministerium mit. Es gebe eine steigende Zahl von Konflikten zwischen Elefanten und Menschen. Diese hätten Folgen für das Einkommen der Bauern.

Wilderei bedroht Überleben der Elefanten in Afrika

Botsuana galt lange als sicherer Hafen für Elefanten. Dort sollen rund 130.000 bis 150.000 Elefanten leben - etwa ein Drittel des Gesamtbestands in Afrika. Im vergangenen September berichteten Tierschützer, dass Wilderer in Botsuana innerhalb von drei Monaten dutzende Elefanten getötet haben. Wilderei ist nach Einschätzung von Experten nach wie vor eine große Bedrohung für das langfristige Überleben der Elefanten in Afrika.

Von RND/asu