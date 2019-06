Bier-Sahne-Eis am Stiel

Ein Biereis am Stiel ist praktisch: Für meines habe ich ein dunkles Bier verwendet. Es ist würzig und gibt dem Eis ein gutes Aroma. Selbstverständlich kann man mit den Biersorten variieren. Als Gag verpasste ich diesem Eis noch eine Bierglasur und am Schluss sieht es aus, als ob der Bierschaum herunterläuft.

So geht’s

Für den Schaum das Eiweiß und den Zucker schlagen. Es soll eine feste, cremeartige Masse werden. Das Eiweiß muss nicht zwingend steif sein. Den Schaum in die Eis-am-Stiel-Förmchen füllen. Etwa zwei bis drei Esslöffel reichen. Es wird etwas Eiweiß übrig bleiben, das man zu Baisers verarbeiten kann. Dazu das Eiweiß auf ein mit Backpapier belegtes Backblech streichen und zehn Minuten bei 140 Grad backen. Danach auf 80 Grad herunterschalten und etwa eine Stunde weiter backen. Dazwischen ab und an Ofentür öffnen, damit die Feuchtigkeit entweicht. Für etwa eine Stunde tiefkühlen.

Für das Biereis den Zucker und das Bier in einer Schüssel verrühren, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Es wird etwas schäumen, das ist aber normal. Crème double beigeben und gut vermischen. Die Biermasse in die bereits gefrorenen Förmchen auf den Schaum füllen und den Stielansatz daraufsetzen. Das Ganze wieder in den Gefrierschrank stellen.

Für die Glasur das Bier in ein Glas mit einer ausreichend großen Öffnung füllen, damit man das Eis hineintauchen kann. Das durchgefrorene Biereis am Stiel aus den Formen nehmen (der Eiweißschaum wird nicht ganz gefroren sein) und in das Bierglas tauchen. Nur kurz warten und wieder in den Gefrierschrank stellen. Das Eintauchen eventuell ein- bis zweimal wiederholen – je nachdem, wie stark der Biergeschmack und die Farbe werden sollen.

Info – das wird gebraucht: Für den Schaum: 2 Eiweiß, 50 g Zucker. Für das Eis am Stiel: 70 g Zucker, 300 ml dunkles Bier, 200 g Crème double , Eis-am-Stiel-Förmchen. Für die Glasur: 300 ml dunkles Bier

Pfefferminzeis mit frischer Marokkanischer Minze

Minzeis bestelle ich fast nie in Eisdielen. Leider verwenden die meisten nämlich nur Pfefferminzöl, Pfefferminzaroma oder gar nur Aroma mit Pfefferminzgeschmack.

Pfefferminzeis aus der Eisdiele schmeckt mir deshalb meist nicht. Dafür aber umso besser mein eigenes Rezept. Dafür verwende ich frische Marokkanische Minze. Wie der Name schon vermuten lässt, ist die Pflanze in Marokko weitverbreitet. Auch aufgebrüht als Tee schmeckt sie hervorragend. Gut zum Pfefferminzeis passen übrigens Schokoladensoße oder Schokoladenglasur.

So geht’s

Zucker, Dextrose, Magermilchpulver und Bindemittel gut verrühren. Alles in einen großen Topf geben und mit der Milch und der Sahne noch mal sehr gut verrühren.

Die frische Minze waschen, abtropfen lassen, anschließend in den Topf geben und mit verrühren. Die Blätter müssen nicht einzeln abgezupft werden. Unter Rühren aufkochen lassen, vom Herd nehmen, kühl stellen und bis zu sechs Stunden ziehen lassen.

Danach die Eismasse durch ein Sieb streichen, um die Minzblätter zu entfernen, die Eismasse noch mal pürieren und in eine Eismaschine geben. Wer keine Eismaschine hat, folgt der Anleitung, die am Ende des Proteineisrezeptes steht.

Info – das wird gebraucht: 500 g fettarme Milch (1,5 Prozent), 200 g Sahne, 100–150 g frische Marokkanische Minze, 120 g Zucker, 50 g Dextrose, 20 g Magermilchpulver, 1,2 g Eisbindemittel

Veganes Proteineis mit Vanille-Hafer-Geschmack

Beim aktuellen Jahr ist die Halbzeit schon lange vorüber. Wer sich noch an seine Neujahrsvorsätze hält: Starke Leistung! Wenn das Ziel zum Beispiel lautete, gesünder zu leben oder vielleicht sogar vegan zu essen, ist dieses Eis das richtige. Es ist vegan und enthält extra viel Protein. Veganes Proteinpulver bringt den zusätzlichen Eiweißkick, der besonders nach dem Krafttraining dafür sorgt, dass der Muskelaufbau unterstützt wird.

So geht’s

Den Zucker, die Dextrose, den Ballaststoff Inulin, das vegane Proteinpulver und das Johannisbrotkernmehl abwiegen und gut vermischen. Den Haferdrink mit der Kakaobutter und dem Vanilleextrakt bei etwa 40 Grad Celsius aufwärmen und rühren, bis die Kakaobutter geschmolzen ist. Den Haferdrink zur trockenen Mischung geben und gut durchmixen. Etwa 60 bis 90 Minuten im Kühlschrank reifen lassen und danach in die Eismaschine geben. Wer keine Eismaschine hat, packt die Masse danach in den Tiefkühler, bis schon ein paar Zentimeter am Rand gefroren sind. Das dauert etwa 60 bis 90 Minuten. Ordentlich durchrühren, Luft unterschlagen. Den Vorgang in kürzeren Abständen zwei- bis dreimal wiederholen, bis eine softeisartige Masse entstanden ist.

Info – das wird gebraucht: 100 g Zucker, 22 g Dextrose, 15 g Inulin, 83 g veganes Proteinpulver, 1 g Johannisbrotkernmehl, 20 g Kakaobutter, 600 g Haferdrink, 1 TL Vanilleextrakt