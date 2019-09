Dating Prozesse: Wenn Kommunikation “verrückt” macht -Teil 2

1. Abschätzige non-verbale Kommunikation: Hier geht es um Augen verdrehen, sich abwenden, laut aufstöhnen. Klar, das machen wir alle mal - aber es ist selten gut. Die non-verbale Botschaft lautet: „Du bist zu irre, als dass ich mich nur noch mit dir befasse. Jeder außer dir weiß das.“ Besonders unangenehm ist es, wenn diese Gesten vor anderen Menschen oder sogar Freunden gemacht werden. Es ist sicherlich klar, dass das nichts mit Liebe zu tun hat, und nur mit Ego.

2. Scheinheiligkeit: Was ich immer wieder erlebt habe in meiner Arbeit sind die „berühmten“ Doppelstandards. Beispielsweise beharrt ein Partner darauf, dass man den Kontakt zu gegengeschlechtlichen Freunden reduziert (was übrigens keine gute Idee ist) und macht eine riesige Welle deswegen. Man gibt um des lieben Friedens willen nach. Nur um zu einem späteren Zeitpunkt festzustellen, dass der Partner weiter (oft heimlich) dieselbe Art von Kontakten pflegt.

Was ich immer wieder erlebt habe in meiner Arbeit sind die „berühmten“ Doppelstandards. Paartherapeut Christian Hemschemeier

3. Du kannst es nur falsch machen: Das Verrückte ist, dass selbst wenn du alles machst, was dein Partner in diesen Zusammenhängen von dir will, du trotzdem kritisiert und angegriffen wirst. Die Schmerzenergie in deinem Partner kann nur er selber bearbeiten (das betrifft dich natürlich auch). Diese Energie wird nicht aufhören zu wirken, nur weil du nachgibst unter ihr.

4. Kontrolle: Wenn du dir all diese Strategien anschaust, wird dir auffallen, dass es nur um eine Sache geht: Kontrolle. Diese Versuche zu kontrollieren haben aber nichts mit dir zu tun. Sie sind ein antrainiertes Verhalten, das mal in der Kindheit absolut überlebensnotwendig war. Du musst unter Kontrolle gehalten werden, damit du nicht abhandenkommst. Außerdem ist das Selbstbewusstsein dieser kontrollierenden Menschen total angeknackst. Und sie wollen auf gar keinen Fall, dass sie von dir weiter „gestellt“ oder womöglich kritisiert und „erkannt“ werden.

Diese Versuche zu kontrollieren haben aber nichts mit dir zu tun. Sie sind ein antrainiertes Verhalten, dass mal in der Kindheit absolut überlebensnotwendig war.

Lesen Sie auch Teil 1 der Kolumne: Dating-Prozesse - Wenn Kommunikation “verrückt” macht

Was kannst du nun tun, wenn du dich in einer solchen Dynamik befindest? Zunächst ist es immer eine gute Idee, erst mal die Ruhe zu bewahren und tief durchzuatmen. Vor allem: Glaub dir selbst, glaub deiner eigenen Intuition. Rede vielleicht mit Freunden und Familie, aber in letzter Instanz bist du der Experte für dich selbst.

Mehr zum Thema: Was tun, wenn Dating immer wieder im Chaos endet?

Da man wirklich schwer einen kühlen Kopf bewahren kann, wenn man noch mitten drin ist, empfehle ich erst mal, sich zu distanzieren, mal Luft und Abstand in die Beziehung zu bringen. Und dies möglichst, ohne selber in den Kampf einzusteigen. Mit etwas Abstand kannst du gerne noch einmal einen Vorstoß unternehmen, in Ruhe das Gespräch zu suchen. Wenn sich an diesen Mustern aber nichts ändert, ist es eigentlich nicht sinnvoll, in diesem toxischen Umfeld zu bleiben. Wenn du meinst, nicht aussteigen zu können, ist es zumindest wichtig innerlich einen Abstand herzustellen - und aufzuhören, zu diskutieren. Mach dein eigenes Ding. Wenn es zu einem Dissens kommt, sag einfach (ist natürlich nicht so einfach) „ich sehe das anders“. Und nicht mehr!

"Verrückte" Kommunikation vermeiden

Mehr über den Autor und seine Kurse finden Sie auf www.liebeschip.de. Christian Hemschemeiers Buch „Der Liebescode“ ist dieses Jahr im Luther-Verlag erschienen.

Von Christian Hemschemeier/RND