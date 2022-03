Dreadlocks und Braids: Was bedeuten die Frisuren eigentlich?

Frisuren sind nicht immer nur Frisuren. Manche von ihnen erzählen eine Geschichte und sind kulturelle sowie spirituelle Phänomene. So werden Dreadlocks oder Braids direkt mit ihren Trägerinnen und Trägern sowie deren Lebensweise assoziiert – und meist auch mit der schwarzen Kultur. Braids scheinen tatsächlich vor allem in afrikanischen Völkern ihre Wurzeln zu haben. Die Herkunft von Dreadlocks lässt sich hingegen nicht ganz so eindeutig festlegen. Aber was sind Dreadlocks und Braids überhaupt?

Was sind Dreadlocks?

Dreadlocks sind verfilzte Haarsträhnen, die auch Rastalocken genannt werden. Wer seine Haare nicht kämmt, kann die Frisur auch auf natürliche Weise herstellen. Im Normalfall werden Dreadlocks aber mit gezielten Techniken erzeugt. Ob mit einem Toupierkamm oder durch rubbeln: Es gibt verschiedene Methoden die Haare selbst zu verfilzen. Es empfiehlt sich aber die Locken von einem Profi machen zu lassen. Aber: Dreadlocks sind spezielle Frisuren, die nicht jeder Friseur oder jede Friseurin gelernt hat. Wer sich also die Locken professionell verfilzen möchte, sollte besser vorher einmal nachfragen.

Bob Marley ist Mitbegründer des Reggae und wohl der prominenteste Anhänger der Rastafari. Quelle: Pixabay

Woher kommen Dreadlocks?

Dreadlocks werden meist direkt mit Reggae-Musik und den Rastafari auf Jamaika in Verbindung gebracht. Bob Marley ist dessen bekanntester Vertreter. Die Rastafari sind eine religiöse Bewegung von vor allem schwarzen Jamaikanerinnen und Jamaikanern, die in den 1930er Jahren auf Jamaika entstand. Sie tragen die Dreadlocks aus religiösen Gründen. Erfunden haben sie die verfilzten Locken allerdings nicht. Denn Dreadlocks zählen als eine der ältesten bekanntesten Frisuren und sind bereits auf Wandgemälden oder Statuen aus dem alten Ägypten oder von anderen Völkern Nordafrikas zu entdecken. Bei Ausgrabungen wurden bei Mumien sogar Überreste ähnlich verfilzter Frisuren gefunden.

Völker mit verfilzten Haaren gab es aber weltweit – so auch in Teilen Europas und Asiens. Gerade im Hinduismus werden Dreadlocks bereits seit tausenden Jahren getragen, wie Schriften von 1500 v. Chr. zeigten. Doch auch die Wikinger und germanische Stämme sollen ihre Haare verfilzt haben.

Wie kamen die Dreadlocks nach Jamaika?

Wie die Dreadlocks nach Jamaika kamen, darüber gibt es verschiedene Theorien. Zum einen könnten indische Sadhu-Schamanen die Dreadlocks zusammen mit Curry und Marihuana nach Jamaika gebracht haben. Zum anderen könnten die Rastafaris auch durch die Bibel, auf der sie ihren Glauben unter anderem stützen, inspiriert worden seien. So soll laut dem Gleichnis über Samsons sein ungeschnittenes Haar ihm Stärke verliehen haben.

Eine weitere Möglichkeit könnten die Mau-Mau-Krieger des heutigen Nigeria sein. Sie kämpften gegen die Kolonialmacht Großbritannien und trugen dabei aus praktischen gründen Dreadlocks. Die Haare waren somit ein Teil der Rebellion. Auch das könnte die Rastafari inspiriert haben. Denn auch heute ist die Frisur noch immer eine Art spirituelles oder auch politisches Statement. Neben der Freiheit und Verbundenheit zu Gott, kann sie somit ebenfalls eine Rebellion gegen Anpassung und Unterdrückung symbolisieren. Andere sehen in den Locken auch nur eine praktische Frisur oder einen schönen Haartrend.

Ist die Bezeichnung „Dreadlocks“ problematisch?

Aus dem Englischen übersetzt heißen Dreadlocks etwa „Furchtlocken“. Vor dem Begriff der „Rastafari“, nannten sich die Anhängerinnen und Anhänger „Dreads“, was etwa Respekt vor Gott bedeutet. Als das Christentum die Bewegung als Bedrohung ansah, brachten diese auch den Begriff „Dreadlocks“ ins Spiel und setzten ihn mit „Angst“ in Verbindung. Daher wird die Verwendung des Begriffes teils auch kritisch gesehen.

Was sind Braids?

Bei Braids wird das gesamte Kopfhaar in kleine Zöpfe geflochten. Um möglichst lange Zöpfe zu erhalten, werden dabei häufig auch Extensions mit eingeflochten. Wird entlang der Kopfhaut geflochten ist dann von den sogenannten Cornrows die Rede. Bürsten oder föhnen fällt bei den Braids weg, das macht sie ebenfalls zu einer praktischen Frisur.

Eine afrikanische Frau hält ihr Kind. Sie hat ihre Haare zu dickeren Braids geflochten. Quelle: Pexels

Die Stile können dabei ganz verschieden sein. So können die Braids sehr fein gearbeitet werden, wie bei den Micro Braids. Hier werden mehr als 200 Zöpfe in etwa 10 Stunden geflochten. Es gibt aber auch dickere Zöpfe, die dadurch deutlich schneller zu machen sind. Diese werden Casamas Braids genannt. Egal, in welcher Form: Die Braids werden vor allem von afrikanisch-stämmigen Frauen, darunter auch Afroamerikanerinnen, getragen und sind Teil der schwarzen Kultur.

Woher kommen Braids?

Die Ursprünge der Flechtfrisur finden sich in Afrika. Ähnlich wie bei den Dreadlocks gibt es auch hier erste Hinweise auf Braids etwa 3500 v. Chr. im alten Ägypten. Noch heute symbolisieren die geflochtenen Zöpfe in Teilen Afrikas die Zugehörigkeit einer Volksgruppe oder den gesellschaftlichen Stand der Trägerin oder des Trägers. Bei den Massai in Kenia haben die Braids aber auch religiöse beziehungsweise spirituelle Hintergründe. Durch die Sklaverei kam die Flechtkunst vor einigen hundert Jahren auch in die USA. Historische Belege zeigten, dass die Menschen die Muster ihrer Cornrows damals sogar nutzten, um Fluchtwege zu kommunizieren.

Von Melina Runde/RND