Forscher über E-Scooter: Gut für Vielfalt, aber auch Gefahren

Wohl schon im Sommer dürfen Elektro-Tretroller über deutsche Straßen und Radwege brausen. Gibt es demnächst weniger Staus und schlechte Luft in den Städten? „Mobilität an sich wird immer differenzierter und individualisierter, es gibt immer mehr Optionen“, sagt Martin Kagerbauer vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Die sogenannten E-Scooter seien aber nur einer von sehr vielen kleinen Bausteinen. „Sie allein werden nicht die große Mobilitätswende herbeirufen.“

Ein bisschen habe sich das Verhalten von Verkehrsteilnehmern bereits geändert. Es werde multimodaler – die Menschen nutzten auf ihren Wegen mehr Verkehrsmittel – und auch intermodaler, wie Kagerbauer sagt. „Das heißt, es werden auf einem Weg verschiedene Verkehrsmittel kombiniert.“ Auch wenn diese Entwicklung bisher nur ein sehr zartes Pflänzchen sei: „Mit einer großen Vielfalt an Mobilitätsoptionen steigt die Chance, die Leute tatsächlich vom eigenen Auto wegzubekommen.“

E-Scooter kommen der Vielfalt zugute

Der Bundesrat hatte am Freitag den Weg für eine Zulassung der E-Scooter mit maximal 20 Kilometern pro Stunde frei gemacht. Die Bundesregierung will die Änderungen nun zügig umsetzen, nötig ist noch ein Kabinettsbeschluss.

Grundsätzlich sei es aus verkehrsplanerischer Sicht wünschenswert, alle verfügbaren Systeme optimal auszulasten, sagt Kagerbauer. „Es bringt nichts, wenn die U-Bahn voll ist und der Radweg leer.“ Wie in anderen Bereichen sei Monokultur auch beim Verkehr nicht gut. „Leihsysteme für E-Scooter oder E-Bikes tragen zur Vielfalt bei.“ Allerdings sei gerade beim Leih-E-Scooter derzeit noch nicht absehbar, für welche Wege er letztlich genutzt werde.

Umweltfreundlich nur, wenn das Auto ersetzt wird

Genau das aber ist entscheidend dafür, ob die Geräte tatsächlich eine umweltfreundliche Alternative sind. „Ein E-Roller kann Sinn machen, wenn das Auto oder Motorrad damit ersetzt wird“, sagt Jens Peters vom Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS) des KIT. Zu begrüßen sei auch, wenn der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel erleichtert werde – etwa, weil der letzte Kilometer von daheim bis zur Haltestelle oder von dieser bis zum Büro damit überbrückt wird.

Sei der Nutzer zuvor aber zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder einem Fahrrad unterwegs gewesen, falle die Bilanz nicht gut aus, sagt Katrin Dziekan, Fachgebietsleiterin Umwelt und Verkehr beim Umweltbundesamt (UBA). „Das Label „umweltfreundlich“ kann nur drauf, wenn Autofahrten ersetzt werden.“

Akkus für E-Scooter erhalten Schadstoffe

Die Akkus der motorisierten Tretroller enthalten Kobalt, Nickel und andere Rohstoffe, deren Gewinnung häufig mit großen Umweltbelastungen verbunden ist, wie KIT-Experte Peters erklärt. „Hinzu kommt, dass die Herstellung der Akkus sehr energieintensiv ist.“ Gerade im Hauptherstellerland China stamme ein Großteil dieser Energie noch immer aus Kohlekraftwerken. Die Erfahrung zeige zudem, dass die Akkus solcher aus billiger Massenproduktion stammenden Kleinfahrzeuge oft schnell defekt seien, ergänzt Kagerbauer. Auch das Verfahren zum Aufladen sei wichtig für die Umweltbilanz.

Bei den Leih-E-Scootern kommt hinzu, dass ganze Flotten von Akkusammlern mit dem Auto oder Lieferwagen durch die Städte fahren müssen: Sie tauschen an den Rollern leere Batterien aus oder nehmen die Fahrzeuge mit, um die Akkus an Ladestationen daheim oder beim Unternehmen zu hängen und die Roller später wieder auszusetzen. Neben einem Bonus fürs Aufladen erhalten sie Peters zufolge einen weiteren, wenn sie die Scooter wieder an vorgegeben Stellen platzierten – wofür eine weitere Fahrt ansteht.

Elektroschrott-Berge dürften rasant anwachsen

Angaben zur Haltbarkeit der bisher eingesetzten Leih-Roller gibt es kaum, von Anbietern ebenso wenig wie von Herstellern. Oft sind es wohl nur wenige Wochen bis Monate – nicht nur wegen der eher geringen Qualität, sondern auch wegen mutwilliger Zerstörung. Erfahrungen aus den USA weisen darauf hin, dass der Elektroschrott-Müllberg aus E-Scootern absehbar rasant wachsen dürfte. Das aber, zumindest bei den Leih-Fahrzeugen, vielleicht nur für kurze Zeit: „Sie sind ein Hype“, glaubt Peters. Wahrscheinlich blieben in den meisten Städten letztlich nur wenige übrig, und wenn, dann vor allem in Touristengegenden.

Die Nutzung von Privatrollern wird Kagerbauer zufolge langfristig vor allem auch von der angebotenen Infrastruktur abhängen. Der Schlüssel sei ein Angebot, dass als passend und nicht zu teuer empfunden werde, so der Verkehrsexperte. Dazu gehörten auch gut verzahnte Angebote mit dem Öffentlichen Verkehr – „dass der Bus nicht nur alle Stunde fährt oder ich jedes Mal einen Anschluss nicht bekomme“. Im Vorteil seien der Öffentliche Nahverkehr und andere Mobilitätsangebote auf jeden Fall beim Preis – spätestens dann, wenn man den Kaufpreis und andere laufende Kosten des eigenen Autos mit einrechne, betont Kagerbauer. „Rational war das Auto noch nie.“

In Österreich sind E-Scooter erlaubt, sie gelten rechtlich als Fahrräder. Die Nachfrage soll riesig sein. Die österreichische Polizei hat ein Informationsvideo veröffentlicht:

Unfälle könnten schwere Folgen haben

Ein Mediziner warnt angesichts der E-Tretroller vor Unfällen mit Querschnittlähmungen. Es sei mehr Arbeit zu erwarten, sagte der Erste Vorsitzende der Deutschsprachigen Medizinischen Gesellschaft für Paraplegiologie (DMGP), Yorck-Bernhard Kalke. „Ich bin heilfroh, dass E-Tretroller nun doch nicht auf Bürgersteigen fahren dürfen.“ Das könnte noch mehr schwere Unfälle nach sich ziehen.

Vermutlich gebe es ohnehin auch genug ältere Menschen, die sich jung fühlten, sich jetzt sogenannten E-Scooter besorgten und die Gefahren unterschätzen könnten. Schon der Boom der E-Bikes spiegele sich in einer zunehmenden Zahl von Querschnittlähmungen wider, sagte Kalke, der Ärztlicher Leiter des Querschnittgelähmtenzentrums Ulm ist.

