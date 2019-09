Freitag, der 13. - 13 Fakten rund um den Unglückstag

Hannover

Im Volksmund wird die 13 auch "das Dutzend des Teufels" genannt. Der Nachfolger der harmonischen 12 hat einen schlechten Ruf - besonders an einem Freitag. Doch nicht nur bei Abergläubigen ist "Freitag, der 13." noch heute ein Tag, der mulmige Gefühle hervorruft. Mit diesen 13 Fakten können Sie sich die Zeit vertreiben, sollten Sie sich heute nicht aus dem Haus trauen.

1. Haben Sie es gewusst? Die erste deutsche Lottozahl ...

Am 9. Oktober 1955 läutet die 13 als allererste Zahl das deutsche Lotto "6 aus 49" ein; sie wurde aber seither am seltensten gezogen. Achtung Zufall: Die häufigsten Zahlen sind 6 und 49!

2. Zehn Prozent weniger Unfälle an einem Freitag, den 13.

Entgegen dem Aberglauben sind Unfälle sogar seltener: Die Zurich Versicherung hat festgestellt, dass Freitage generell besonders schadensreich sind. Doch wenn es sich um einen 13. des Monats handelt, gibt es rund zehn Prozent weniger Meldungen.

3. Wurde Jesus an einem Freitag, den 13. verraten?

Das schlechte Omen stammt schon aus der Bibel: Nach christlicher Überlieferung wurde zum Beispiel Jesus Christus an einem Freitag ans Kreuz geschlagen, nachdem ihn am Vorabend Judas - der 13. Teilnehmer des Abendmahls - verraten hatte.

4. Auch in der nordischen Mythologie finden sich hinweise auf die Unglückszahl

Nachdem Gott Loki als 13. in Walhalla auftaucht, stirbt Baldur, der Gott der Schönheit. Über die Erde legt sich Dunkelheit.

5. Quatorzième

Vielleicht ist daher der Job des "Quatorzième" entstanden. Im 19. Jahrhundert stand mit dem "Vierzehnten" zuweilen ein professioneller Extra-Gast für Tischgesellschaften bereit. Die einzige Aufgabe: bei der Gästeanzahl die 13 vermeiden. Andernfalls müsse jemand sterben.

6. Ein Selbstversuch des "Thirteen Club" am Freitag, den 13.

Gegen diesen Aberglauben-Bohei gründet sich Anfang der 1880er Jahre in New York der mutige "Thirteen Club" - natürlich an einem Freitag, dem 13. Stolz heißt es nach einem Jahr: Alle 13 Dinner-Gäste leben noch.

7. Freitag, der 13. - gar nicht so selten

Der 13. eines Monats fällt am häufigsten auf einen Freitag. Das hat mit der Einführung des Gregorianischen Kalenders zu tun. Damals entscheidet der Papst, dass auf Donnerstag, den 4. Oktober 1582, gleich Freitag, der 15. Oktober, folgt. Wer von da an durchzählt, erkennt die Häufigkeit der vermeintlichen Unglückstage.

Mehr zum Thema: Tele 5 zeigt eine Woche lang “Freitag, der 13."

8. Jedes Jahr mindestens einmal

Jahr für Jahr muss man sich auf ihn einstellen. Mindestens einmal ist ein Freitag, der 13., ganz sicher dabei - höchstens jedoch dreimal. 2018 waren es zwei, und auch in diesem Jahr müssen sich Abergläubige noch einmal fürchten. Der 13. Dezember 2019 fällt ebenfalls auf einen Freitag.

9. Nicht jede Kultur fürchtet sich vor Freitag, dem 13.

Im Judentum gilt die 13 als Glückszahl. Sie symbolisiert für Gläubige den Namen Gottes. 13 Eigenschaften werden ihm zugerechnet. Der Gelehrte Maimonides formuliert 13 Glaubenssätze. Jungen werden in diesem Alter mit der Bar-Mizwa in die Gemeinde aufgenommen.

10. Im Sport gilt die 13 häufig als Unglückszahl

Auch Sportler sind abergläubisch: Über viele Jahre startete in der Formel 1 kein Rennfahrer mit der 13. In der Saison 2014 versuchte Pastor Maldonado dann doch mal sein Glück. Das Resultat: null Siege, nur zwei Punkte, Gesamt-16. Im offiziellen Triathlon wird nach dem Reglement keine Startnummer 13 vergeben.

11. Paraskavedekatriaphobie

Wer Angst vor Freitag, dem 13., hat, leidet womöglich an Paraskavedekatriaphobie. Die Bezeichnung ist wohl genauso wenig etwas für Leute, die sich vor Fremdwörtern fürchten. Abgeleitet wird sie von den griechischen Begriffen "paraskeue" (Freitag), "dekatria" (dreizehn) und "phobos" (Angst). Manch einer wird aber auch einfach frei übersetzen: "besser im Bett bleiben".

12. Ein Beispiel für Paraskavedekatriaphobie gefällig?

Als einer dieser Ängstlichen gilt Arnold Schönberg (1874-1951). Der Schöpfer der Zwölftonmusik kennzeichnete zum Beispiel den 13. Takt seines Chorwerks "Dreimal tausend Jahre" mit 12a. Marotte oder Taktik? Richtig nachweisen lässt sich das nicht. Schon in der folgenden Komposition gibt es nämlich einen Takt 13. Vielleicht hat es einfach zur Legendenbildung beigetragen, dass der Komponist an einem 13. geboren wurde und an einem 13. starb. Irony sells!

13. Unglückszahlen finden sich häufig nicht in Gebäuden und Flugzeugen

In Hochhäusern wird die 13. Etage regelmäßig zur 14., Hotels verzichten zuweilen auf eine Zimmernummer 13 - alles, um abergläubische Menschen nicht abzuschrecken. In manchem Flugzeug kommt nach Reihe 12 gleich die 14 - etwa bei Lufthansa. Die Airline verzichtet auch auf Reihe 17. Die gilt in Italien als Unglückszahl.

RND