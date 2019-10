Für geschmeidige Mondmissionen: Nasa stellt neue Raumanzüge vor

Washington

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat am Dienstag (Ortszeit) in Washington die Prototypen neuer Raumanzüge vorgestellt. Der Anzug "Exploration Extravehicular Mobility Unit", kurz xEMU, wird bei künftigen Außeneinsätzen der Nasa und der Mondmission Artemis zum Einsatz kommen. Der Druckanzug, der in seinen rot-weiß-blauen Farben an die US-Flagge erinnert, sei eine verbesserte Version der bisher bei Außeneinsätzen im All getragenen Anzüge und sei auch erheblich besser als die von den Apollo-Astronauten genutzten Modelle, teilte die Nasa mit.

Mussten sich Neil Armstrong und seine Kollegen der Apollo-Generation noch hopsend und schwerfällig über die Mondoberfläche bewegen, erlaube das Modell der Artemis-Generation ein erheblich geschmeidigeres Vorankommen und grundsätzlich mehr Beweglichkeit. Im Inneren des Helms wurde zudem das Kommunikationssystem neu gestaltet. Lediglich die von vielen Astronauten verschmähte Windel - beziehungsweise das "windelartige Kleidungsstück" - erhält kein Update.

Astronautin Kristine Dans präsentiert die Vorzüge des neuen Anzugs: Man kann sich bücken und einen Stein aufheben, was auf dem Mond bedeutend ist. Quelle: AP

Auch der Sicherheitsanzug wurde erneuert

Viele Missionen verlangen - neben dem Raumanzug für Außeneinsätze - noch einen zweiten Raumanzug, einen sogenannten Überlebensanzug. Astronauten tragen ihn vor allem beim Start und dem Rückflug. Der orangefarbener Orion-Überlebensanzug, sei mit einer Reihe von Sicherheits- und Mobilitätsfunktionen ausgestattet, die dem Schutz der Astronauten bei Starts, in Notsituationen oder bei risikoreichen Missionen dienen sollen.

Der Anzug ist aber auch mit Gegenständen für das Überleben auf der Erde ausgestattet - zum Beispiel einer Taschenlampe, Pfeife oder Leuchtstäben, die im Fall einer Notlandung nützlich sein können. Der verbesserte Schutzanzug solle den Astronauten bei der Mondmission wie eine zusätzliche Schutzschicht dienen, so die Nasa.

Mehr zum Thema So will Elon Musk den Mars besiedeln

Erster Außeneinsatz nur mit Frauen

Ebenfalls am Dienstag teilte die Nasa mit, dass der erste nur von Frauen durchgeführter Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation ISS nun statt in der kommenden schon in dieser Woche stattfinden. Die Astronautinnen Christina Koch und Jessica Meir sollen am Donnerstag oder Freitag die ISS verlassen und einen Stromregler ersetzen, der am Wochenende kaputtgegangen war.

Ursprünglich hatte bereits im März ein erster nur von Frauen durchgeführter ISS-Außeneinsatz stattfinden sollen, er musste jedoch wieder abgesagt werden, weil nicht ausreichend passende Raumanzüge zur Verfügung standen. Die existierenden Anzüge sind bereits rund 40 Jahre alt und nach Angaben der Nasa immer schwieriger zu reparieren.

Mehr zum Thema Außeneinsatz-Marathon auf der ISS beginnt - Astronauten wechseln Batterien

RND/ame/dpa