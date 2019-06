Gletscher im Himalaya schmelzen immer schneller

Washington

Im Himalaya schmelzen die Gletscher doppelt so schnell wie in dem Vierteljahrhundert vor dem Jahr 2000. Das haben Wissenschaftler bei der Auswertung von Satellitenfotos errechnet, wie sie am Mittwoch in einer im Journal „Science Advances“ vorgestellten Studie berichten.

Mit Hilfe von dreidimensionalen Aufnahmen errechneten sie, dass die Himalaya-Gletscher in diesem Jahrhundert jährlich rund 7,7 Milliarden Tonnen Eis verlieren. In den Jahren 1975 bis 2000 seien es 3,9 Milliarden Tonnen gewesen.

Lesen Sie hier:

Schmelzende Gletscher legen tonnenweise Bergsteiger-Kot frei

Gletscher-Rückgang sorgt für große Probleme

Der Rückgang des Gletschereises dürfte in der Zukunft große Probleme bei der Versorgung von Hunderten von Millionen Menschen in der Region zur Folge haben. Sie sind beim Trinkwasser, bei Landwirtschaft und Wasserkraftwerken auf Wasser aus dem Himalaya angewiesen.

Lesen Sie hier:

Gletscherschmelze könnte im Himalaya eine Katastrophe auslösen

Von RND/AP