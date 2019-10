Herbst-Klassiker: Kürbissuppe selber machen

Hannover

Zugegeben: Der Kürbis kann einem ganz schön was abverlangen - zumindest wenn es darum geht, ihn zu zerkleinern. Da zahlen sich gute Messer aus - oder ein trainierter Bizeps. Aber der Aufwand lohnt sich: eine Kürbissuppe schmeckt, lässt sich einfach zubereiten und ist - je nach weiteren Zutaten - auch noch gesund.

Lesen Sie hier: Große Vielfalt: Die Kürbissaison startet wieder

Das wird für die Kürbissuppe benötigt:

Etwa 1,8 Kilogramm Hokkaido

Drei Zwiebeln und drei Zehen Knoblauch

50 Gramm Ingwer

Zwei Esslöffel Honig

100 Gramm Butter

Ein Esslöffel Curry

300 Milliliter Orangensaft

Zwei Liter Gemüsebrühe

Salz, Pfeffer, Muskat

Einige Kürbiskerne zum Garnieren

So bereitet man die Herbst-Suppe zu:

Als erstes die Mammutaufgabe: Den Hokkaido in Würfel schneiden. Der Kürbis muss gut gewaschen (die Schale wird mitgegessen), halbiert und die Kerne entfernt werden. Ist das geschafft, die Zwiebeln, die Knoblauchzehen und den Ingwer in feine Würfel schneiden. Nun lässt man in einem großen Topf die Butter aufschäumen und darin die Zwiebel-, Ingwer- und Knoblauchwürfel glasig andünsten. Nun das Hokkaidofleisch, den Honig und das Currypulver zugeben und kurz andünsten. Mit Orangensaft ablöschen und fünf Minuten einkochen lassen. Die Brühe zugießen und bei mittlerer Hitze etwa 20 Minuten köcheln lassen.

Währenddessen die Kürbiskerne in einer Pfanne etwas anrösten. Ist die Suppe eingekocht, wird sie mit einem Stabmixer fein püriert. Dann mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Zum Anrichten werden erst die gerösteten Kerne in eine Schüssel gegeben und dann die heiße Suppe drüber gegossen - erst genießen, dann die Küche putzen.

Lesen Sie auch: Meal-Prep: Mittagessen zum Mitnehmen

Von Heidi Becker/RND