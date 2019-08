“HypoCat”: Forscher entwickeln Impfung gegen Katzenallergie

Zürich

"HypoCat" setzt mit einem Antikörper das Allergen "Fel d 1" matt, das Hauptauslöser von allergischen Reaktionen bei Menschen ist. Das geht aus einer Arbeit unter Federführung der Universität Zürich hervor. Unter dem Titel "Immunisierung von Katzen zur Induktion neutralisierender Antikörper gegen "Fel d 1", das wichtigste Katzenallergen beim Menschen" wurde die Studie im Journal of Allergy and Clinical Immunology veröffentlicht. Das besondere an "HypoCat": Es wird den Tieren injiziert, nicht den Menschen. Das Protein "Fel d 1", der Verursacher allergischer Reaktionen, befindet sich im Speichel, der Tränenflüssigkeit und den Hautschuppen von Katzen – und nicht, wie fälschlicherweise oft angenommen wird, in den Katzenhaaren.

"HypoCat" unterdrückt die Reaktionen auf "Fel d 1" beim Menschen – und hat nach Angaben der Forscher in ersten Tests bei den Tieren keinerlei Unverträglichkeiten hervorgerufen. Insgesamt flossen in die Kooperation mit Forschern des Lettischen Biomedizinischen Forschungs- und Studienzentrums Riga, der Vetsuisse-Fakultät der Universität Zürich und des Funktionellen Genomikzentrums Zürich vier Studien mit Messergebnissen bei 54 Katzen ein. Der virusähnliche Partikelimpfstoff bildet Antikörper, die wiederum Allergene wie "Fel d 1" neutralisieren.

Innerhalb von drei Jahren soll der Impfstoff übrigens marktreif sein. Die Universität Zürich hat eigens ein Tochterunternehmen namens "HypoPet" gegründet, um "die enge Verbindung zwischen Tierhaltern und deren geliebten Begleitern zu schützen und zu stärken", wie die Universität auf ihrer Internetseite formuliert. So wolle sie in naher Zukunft auch einen Impfstoff für allergische Hundefreunde entwickeln.

Ein weiterer Aspekt der Forschung von "HypoPet" liegt darin, dass die Methode, den Tieren Antikörpern zu spritzen, perspektivisch "eine Linderung bei Erkrankungen wie Allergien, Entzündungen, Schmerzen oder Krebs" herbeiführen könnte. Damit wäre dann künftig auch der Gesundheit der Haustiere gedient.

