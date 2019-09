Meerschweinchen oder Grashüpfer: Das schmeckt?

Schaut man sich die regionalen Küchen der Erde an, geht es mit derlei – für europäische Geschmäcker eher ungewöhnlichen – Gerichten weiter. In einigen lateinamerikanischen Ländern verwandeln sich putzige Meerschweinchen in fluffiges Frikassee. Im Himalaya wird fettiger, dickflüssiger Yakbuttertee geschlürft. Und Japan gilt als der Hort für schmierige Algen und rohen Fisch.

Auch direkt in Europa gibt es durchaus Speisen wie Schweineohrensalat oder Zungenragout, die auf viele Menschen kaum minder exotisch wirken, als die hierzulande als skurril empfundenen Gerichte aus asiatischen Garküchen. Sören Stegner, freier Journalist

Auf der anderen Seite finden es Menschen von Aalborg bis Bordeaux nicht weiter ungewöhnlich, in einen salzigen Klumpen zu beißen, dessen Grundlage mithilfe von Enzymen aus dem Labmagen junger Wiederkäuer ausgefällte Milch ist. Und, als wäre das nicht schon genug, dem später auch noch auf vergammeltem Brot gezüchteter Schimmel zugesetzt wird. Denn nichts anderes ist der gemeinhin als Feinkost empfundene Blauschimmelkäse. Sich an so etwas mit Wonne zu delektieren, dürfte auf das Gros der Menschen, die nicht in den als westliche Welt zusammengefassten Regionen leben, ähnlich bizarr wirken wie auf die meisten Europäer etwa ein feurig gewürztes Schlangenragout.

Exotische oder gängige Küche: Die Gewohnheit macht's

Die Bewertung, was denn eigentlich als exotisch und was als gängig einzustufen ist, ist also einerseits von der Gewöhnung an den heimischen Küchenkanon abhängig – und unterliegt darüber hinaus einem ständigen Wandel. So gab es durchaus Zeiten, in denen auch die Pizza als verwegen-südländische Speise galt. Als in den Fünfzigerjahren die erste automobile Reisewelle aus Westdeutschland über den Brenner schwappte, verproviantierten sich viele Touristen noch lieber mit Eingewecktem oder Konservendosen, als die merkwürdige italienische Küche zu kosten. Und wenn sie es doch taten, rückten die deutschen Touristen den Spaghetti mitunter mit der Schere zu Leibe.

Diesseits der Alpen machte derweil TV-Koch Clemens Wilmenrod – der keine Kochausbildung hatte, sondern Schauspieler war – die Bundesbürger mit vermeintlich exotischer Kulinarik bekannt. Unter anderem nannte er seine auf einer Scheibe des gerade in Mode gekommenen quadratischen Röstbrotes angerichtete Schöpfung aus Formfleischschinken und Dosenananas schmissig „Toast Hawaii“. Mit Meerrettich und Tomatenmark geköcheltes Hack firmierte – warum auch immer – unter dem Signet „Arabisches Reiterfleisch“.

Foodblogger brauchen neue Herausforderungen für den Gaumen

Die Wahrnehmung dieser Gerichte kippte im Lauf der Jahre allerdings von vermeintlich veraltet zu definitiv spießbürgerlich. Für heutige Foodblogger und Besucher von Streetfoodfestivals muss es entsprechend schon ein in Hoisin-Soße geschmorter Hühnerfuß sein, damit sich auch nur halbwegs das Gefühl einstellt, dass der Gaumen herausgefordert ist.

Von Sören Stegner/RND