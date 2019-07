Modetrend für den Sommer: Darum ist Schwarz-Weiß jetzt angesagt

Offenbach/Dortmund

Schwarz-Weiß – diese Kombination gehört zu den Klassikern der Modewelt. Richtig berühmt gemacht hat sie keine Geringere als die Grande Dame der Haute Couture: Coco Chanel. Ihre weißen Jäckchen mit schwarzen Borten waren stilprägend – und sind es bis heute. Auch Yves Saint Laurent war für seine Kreationen in den Nicht-Farben bekannt. Er kombinierte beispielsweise ein weißes Kleid mit schwarzen Streifen in Bondage-Optik. Auch sein legendärer schwarzer Smoking für die Frau wurde erst durch eine weiße Bluse komplett. Auch im Sommer 2019 setzen viele Designer – darunter Steffen Schraut, Ralph Lauren und Elisabetta Franchi - auf gleichermaßen Schwarz und Weiß.

Modetipps für den Sommer: Weißes Oberteil und schwarzes Unterteil

„Die Kombination dieser beiden Töne wirkt ebenso edel wie auffallend“, beschreibt Stilberaterin Silke Gerloff aus Offenbach. „Und in dieser Saison schafft sie ein modisches Gegengewicht zu den vielen bunten Farben, die im Trend liegen.“ Die Farbberaterin Ines Grum aus Dortmund ergänzt: „Darüber hinaus signalisiert diese Farbkombination Eleganz und Coolness wie kaum eine andere.“

Ein knallroter Farbtupfer peppt schwarz-weiße Outfits auf, wie bei diesem Look von Vivance by Baur (Bolero 24,99 Euro, Top 29,99 Euro, Jerseyrock 29,99 Euro). Quelle: Baur/dpa-tmn

„Angesagt sind beispielsweise weit geschnittene Hosen in Knöchellänge, die zu einem weißen Top oder einer weißen Bluse getragen werden“, erklärt Gerloff. „Wichtig dabei ist, dass die Hose aus einem weich fließenden Material ist. Das gibt dieser Kombination ein sommerliches Flair.“

Die Stil- und Farbberaterin Grum rät auch zu einem schwarzen Unter- und einen weißen Oberteil. „Allerdings muss man dabei ein wenig aufpassen, damit das Outfit nicht aussieht wie eine Kellneruniform.“ Sie nennt zwei Lösungen: „Erstens, das Material. Eine Bluse aus Seide beispielsweise ist da eine gute Idee. Zweitens, ein ungewöhnlicher Schnitt oder ein besonderes Detail.“

Schwarz-weiß lässt sich mit Pastelltönen kombinieren - das lässt das Outfit zarter wirken. Hier ein Beispiel von IVI Collection (Mantel ca. 299 Euro, Hose ca. 229 Euro). Quelle: IVI Collection/dpa-tmn

Stilexperten empfehlen Streifen und Ethno-Muster

Hier gibt es vielfältige Möglichkeiten. Gerloff merkt an: „Generell ist dieser Trend per se sehr auffallend. Deshalb sieht er auch besonders gut aus, wenn man dazu klare Linien und Schnitte wählt.“

Dazu passen zum Beispiel klare Muster – wie man sie aktuell auch viel im Handel in diesem Trend sieht. „Streifen sind natürlich immer ein Thema, ganz gleich, ob sie längst, quer oder diagonal verlaufen“, sagt die Shopping-Beraterin Ritchie Karkowski aus Timmendorfer Strand ( Schleswig-Holstein). „Aber auch Rauten oder Karos in verschiedenen Größen kommen beim Schwarz-weiß-Trend gut zur Geltung.“

„Ebenfalls ein Thema sind Ethno-Muster in Schwarz und Weiß“, ergänzt Gerloff. „Die sieht man häufig auf Kleidern in Maxilänge und fließenden Stoffen.“ Und es gebe zahlreiche Kleider mit zarten Streublümchen oder anderen Minimalprints in Schwarz und Weiß.

Streifen und andere klare Muster sind ein großes Thema bei den Schwarz-weiß-Outfits der Saison, zum Beispiel bei Marc Cain (Pullover 249 Euro, Jeans 169 Euro, Stiefeletten 329 Euro). Quelle: Marc Cain/dpa-tmn

Farben und Accessoires nur mit Bedacht wählen

Heißt das nun, dass andere Farben für den Sommer tabu sind? Nein. Aber: Man braucht Fingerspitzengefühl für drei oder mehr verschiedene (Nicht-)Farben in einem Outfit. „Am besten lässt sich das durch Accessoires wie einen Schal, Schuhe oder eine Handtasche bewerkstelligen“, findet Karkowski. „So haben Pastelltöne zu Schwarz-Weiß eine zarte und feminine Wirkung, Neontöne dagegen wirken jung und frisch. Ein echter Klassiker ist Knallrot zu Schwarz-Weiß. Das verleiht dem Outfit noch mal Aufmerksamkeit.“

Mit Accessoires und Beistücken sollte man allerdings lieber sparsam sein, da die Kombination auffällt. Daher: „Bei Schwarz-Weiß gilt das Motto: Weniger ist mehr“, empfiehlt die Farb- und Stilberaterin Grum. „Deshalb sollte man auf auffallenden Schmuck ebenso verzichten wie auf ein aufwendiges Make-up. Ausnahme: knallroter Lippenstift sieht zu Schwarz-Weiß toll aus.“

