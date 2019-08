Wissen Wissenschaft Perseiden 2019: Sternschnuppenstrom vor dem Höhepunkt Die Bedingungen sind in diesem Jahr nicht ideal: Trotzdem lohnt sich in der Nacht vom 12. auf den 13. August ein Blick in den Himmel. Dann erreicht der Sternschnuppenstrom der Perseiden seinen Höhepunkt.

ARCHIV - 12.08.2012, Nordrhein-Westfalen, Nettersheim: Sternschnuppen der Perseiden (Bildmitte) sind am in der Nähe von Nettersheim in der Eifel am Nachthimmel zu sehen. Der Sternschnuppenschwarm der Perseiden erreicht sein Maximum in der Nacht zum Dienstag (13.08.2019). Foto: Oliver Berg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Quelle: Oliver Berg